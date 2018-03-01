Москалькова призвала сократить число психоневрологических интернатов

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что в России необходимо деинституционализировать психоневрологические интернаты, то есть сократить их число и усилить роль внебольничной помощи.

"Уполномоченный неоднократно указывал на необходимость совершенствования системы работы психоневрологических интернатов, в частности, на необходимость проведения деинституционализации данных учреждений", — говорится в заключительном слове Москальковой на 19-й сессии Комитета по правам инвалидов ООН, опубликованном на сайте омбудсмена.

В своем выступлении уполномоченный также отметила, что важно продолжить развивать в РФ сопровождаемое проживание инвалидов и возможности для их трудоустройства в соответствии с рекомендациями комитета ООН.

По данным Росстата, на 1 января 2017 года в Российской Федерации функционирует 523 психоневрологических интерната, в которых проживает более 157 тысяч человек.