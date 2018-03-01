На создание новых мест в яслях из бюджета выделят 50 млрд рублей

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Необходимо обеспечить местами в яслях все российские семьи, которые в этом нуждаются, для реализации этой задачи будет выделено 50 миллиардов рублей из федерального бюджета, заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.

"Сейчас нужно обеспечить все семьи, которые нуждаются, местами в яслях, тем самым дать возможность молодым мамам продолжить образование или как можно быстрее, если кто-то хочет, выйти на работу, не теряя квалификацию", — сказал Путин.

Президент отметил, что за три года необходимо создать более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи, по его словам, регионам выделят 50 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>