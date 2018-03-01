Путин рассказал о программе поддержки людей старшего поколения

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Новое правительство должно будет подготовить специальную программу поддержки людей старшего поколения, сказал президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

"Нужно повысить качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей, помочь тем, кто одинок и оказался в сложной жизненной ситуации. Решение всех этих вопросов требует комплексного подхода. Считаю, что будущее новое правительство должно будет подготовить специальную программу системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения", — сказал Путин.

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