Надо обеспечить естественный рост численности населения, заявил Путин

Во время ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 1 марта 2018

Во время ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 1 марта 2018

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В ближайшее десятилетие в России нужно обеспечить естественный рост численности населения, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.

"Необходимо ответить на эти (демографические — ред.) вызовы и в предстоящее десятилетие обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России", — сказал Путин.

Он отметил, что демографическая политика России доказала свою результативность и ее расширили: продлили программу материнского капитала, предусмотрели адресные выплаты при рождении первенца, второго и третьего ребенка. Президент также напомнил о новой ипотечной программе и запуске программы обновления детских медучреждений.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>