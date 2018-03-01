Путин призвал настроить систему соцпомощи

12:1401.03.2018
(обновлено: 12:25 01.03.2018)
18114
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия должна настроить систему социальной помощи, чтобы поддержку получали семьи, которые действительно нуждаются, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На принципах справедливости и адресности нужно выстроить всю систему социальной помощи. Мы много об этом говорим, но это нужно в конце концов сделать. Ее должны получать граждане и семьи, которые действительно нуждаются", — сказал Путин, обращаясь с посланием Федеральному собранию.
Другие заявления Владимира Путина в ходе послания Федеральному Собранию смотрите в онлайн-репортаже РИА Новости >>