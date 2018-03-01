Путин призвал настроить систему соцпомощи

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия должна настроить систему социальной помощи, чтобы поддержку получали семьи, которые действительно нуждаются, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На принципах справедливости и адресности нужно выстроить всю систему социальной помощи. Мы много об этом говорим, но это нужно в конце концов сделать. Ее должны получать граждане и семьи, которые действительно нуждаются", — сказал Путин, обращаясь с посланием Федеральному собранию.

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