В России нужно за шесть лет снизить уровень бедности вдвое, заявил Путин

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. За 6 лет в России нужно вдвое снизить уровень бедности и обеспечить долгосрочный рост реальных доходов граждан, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

"Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные достойно оплачиваемые рабочие места. На этой основе мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие — обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, за шесть лет как минимум вдвое снизить уровень бедности", — сказал Путин.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>