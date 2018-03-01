ФНП: спрос на услугу заверения подлинности электронных документов растет

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Более 100 тысяч россиян воспользовались за первые два месяца 2018 года нотариальной услугой удостоверения равнозначности электронного документа его оригиналу на бумажном носителе, сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты.

"В год за получением удостоверения равнозначности электронной и бумажной версий документа к нотариусам обращаются почти 280 тысяч человек, и мы ожидаем, что спрос на эту услугу будет расти. Благодаря такому удостоверению появляется возможность мгновенно передать по электронной почте свидетельство о рождении, доверенность, согласие на сделку или другие важные документы в любую точку России", — отметил представитель ФНП.

Он напомнил, что для получения нотариального удостоверения, благодаря которому цифровая версия документа получает юридическую силу традиционного документа на бумаге, достаточно паспорта и оригинала документа.

Получатель документа, в свою очередь, может использовать как его электронный вариант, так и заново перевести файл в бумажный вид, запросив соответствующую услугу у любого нотариуса своего города.

"Развитие электронного документооборота, межведомственного обмена данными, новых онлайн-сервисов на базе Единой информационной системы — важнейшие направления работы российского нотариата сегодня", — отметил глава ФНП Константин Корсик.