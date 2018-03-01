Панихида по погибшим при пожаре в Москве сотрудникам МЧС пройдет 2 марта

Сотрудники МЧС Михаил Фомин и Александр Драевский, погибшие при ликвидации пожара в Москве

Сотрудники МЧС Михаил Фомин и Александр Драевский, погибшие при ликвидации пожара в Москве

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Панихида по двум погибшим при пожаре в Москве сотрудникам МЧС пройдет 2 марта, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

"Второго марта 2018 года на территории 41 пожарно-спасательной части 29 пожарно-спасательного отряда ФПС по городу Москве состоится прощальная панихида с московскими огнеборцами, погибшими при тушении пожара 28 февраля 2018 года", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером во вторник при тушении пожара в квартире на бульваре Матроса Железняка в столичном районе Коптево.

Как уточнили в столичном управлении МЧС, погибшие Михаил Фомин и Александр Драевский были сотрудниками 41-й пожарно-спасательной части 29-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Москве и неоднократно участвовали в тушении пожаров в столице.