Панихида по погибшим при пожаре в Москве сотрудникам МЧС пройдет 2 марта

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Панихида по двум погибшим при пожаре в Москве сотрудникам МЧС пройдет 2 марта, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.
"Второго марта 2018 года на территории 41 пожарно-спасательной части 29 пожарно-спасательного отряда ФПС по городу Москве состоится прощальная панихида с московскими огнеборцами, погибшими при тушении пожара 28 февраля 2018 года", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел вечером во вторник при тушении пожара в квартире на бульваре Матроса Железняка в столичном районе Коптево.
Как уточнили в столичном управлении МЧС, погибшие Михаил Фомин и Александр Драевский были сотрудниками 41-й пожарно-спасательной части 29-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Москве и неоднократно участвовали в тушении пожаров в столице.