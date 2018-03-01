В Ленинградской области появилась улица Михаила Зощенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. Безымянный уличный проезд в городе Сестрорецке в Курортном районе Санкт-Петербурга назвали в честь Михаила Зощенко, следует из постановления правительства города.

"Присвоить безымянным проездам в Курортном районе Санкт-Петербурга (Сестрорецк) следующие наименования: Зоологический переулок — от Лиственной улицы и Черничного переулка до улицы Коммунаров; улица Михаила Зощенко — от Дубковского шоссе до Полевой улицы; Черничный переулок — от Черничной улицы до Лиственной улицы и Зоологического переулка", — говорится в документе.

Постановление принято с учетом решения Санкт-Петербургской топонимической комиссии.

Михаил Зощенко (1894-1958) — русский советский писатель, драматург, сценарист и переводчик. Последние годы жизни провел на даче в Сестрорецке. Похороны писателя на "Литераторских мостках" Волковского кладбища власти запретили, и он был похоронен на городском кладбище Сестрорецка.

Биографию Михаила Зощенко читайте в справке РИА Новости>>