Путин подписал закон о продлении сроков "дачной амнистии"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении сроков действия "дачной амнистии" в отношении объектов индивидуального жилищного строительства до 1 марта 2020 года, сообщается на сайте Кремля.

"Федеральным законом до 1 марта 2020 года продлевается срок оформления гражданами в упрощенном порядке прав на принадлежащие им объекты индивидуального жилищного строительства", — говорится в сообщении.

Предусматривается, что до этой даты для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства не требуется разрешения на ввод в эксплуатацию. Также до 1 марта 2020 года продлевается срок, до которого регионам РФ предоставляется право устанавливать предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки и тому подобное) кадастровых работ.

В феврале автор закона, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснял, что исходя из действующих на тот момент норм с 1 марта 2018 года оформление прав на объекты индивидуального жилищного строительства будет происходить в общем порядке, что осложнит правообладателям процесс оформления.

Также он уточнял, что при отсутствии документа объекты индивидуального жилищного строительства будут иметь признаки самовольной постройки и могут быть легализованы только в судебном порядке, что осложнит их введение в гражданский оборот.