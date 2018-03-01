МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы и сенаторы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о получении гражданства РФ в упрощённом порядке для жителей Крыма, которые оказались за пределами полуострова в связи с трудовыми и служебными отношениями, обучением, лечением и по частным делам на момент воссоединения Крыма с РФ, следует из электронной базы данных ГД.

Авторами инициативы выступили сенаторы Ольга Ковитиди и Сергей Цеков, депутаты Руслан Бальбек, Константин Бахаров, Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Наталья Поклонская, Светлана Савченко и Михаил Шеремет.

Проектом федерального закона предлагается дополнить перечень лиц, которые вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, следующей категорией лиц — граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя, снявшиеся с регистрационного учета по месту жительства в Республике Крым или в городе федерального значения Севастополь до 18 марта 2014 года и выехавшие временно за пределы Республики Крым до 18 марта 2014 года в связи с трудовыми и служебными отношениями, обучением, лечением и по частным делам и возвратившиеся в Республику Крым или город федерального значения Севастополь после вступления Федерального конституционного закона в силу, говорится в пояснительной записке законопроекта.

Отмечается, что внесение указанных изменений направлено на урегулирование нынешнего положения в вопросах гражданства Российской Федерации на территории Крыма и Севастополя, адаптируя законодательство к особенностям, сложившимся в настоящее время.

Как подчеркивают авторы проекта, на сегодняшний день лица, прожившие свою жизнь в Крыму и по какой-либо необходимости выехавшие за его пределы (снятые с регистрации на день принятия Крыма в РФ), по возвращении не могут получить российское гражданство "и вынужденно становятся иммигрантами на своей Родине, что вызывает определенную социальную напряженность в связи с разъединением семей и другими сопутствующими факторами".

"По информации министерства внутренних дел Республики Крым, по состоянию на 26.12.2016 года в уполномоченные органы обратилось 5423 гражданина, зарегистрированных не на территории Республики Крым, с заявлением о подтверждении наличия либо отсутствия гражданства Российской Федерации на основании части 1 статьи 4 Федерального конституционного закона", — говорится в пояснительной записке проекта.

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения и принятия других актов федерального законодательства.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".