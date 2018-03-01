В ХМАО число многодетных семей за пять лет выросло в полтора раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 мар — РИА Новости. Число многодетных семей в Ханты-Мансийском автономном округе за последние пять лет увеличилось на 53%, сообщают власти региона.

"Количество многодетных семей выросло с 16,8 тысячи до 25,7 тысячи — на 8915 семей или на 53%. Наибольший рост отмечается среди многодетных семей с четырьмя детьми", — говорится в сообщении.

В числе мер, позволивших добиться такого роста, власти региона выделяют введенные в 2013 году выплаты югорского семейного капитала, которыми могут воспользоваться жители округа в случае рождения или усыновления третьего ребенка и последующих детей. За счет регулярной индексации сумма единовременной выплаты возросла до 116 тысяч рублей. Предусматривается, что эти средства, в частности, можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования, медицинской помощи. За время действия этой программы выплатами воспользовались не менее 9,5 тысячи семей.

В начале января спикер окружного парламента Борис Хохряков сообщал РИА Новости, что дума ХМАО рассмотрит предложение главы региона Натальи Комаровой о продлении срока выплат югорского семейного капитала.