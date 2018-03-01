На Дальнем Востоке отметили рост числа уволенных из-за конфликта чиновников

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Количество чиновников на Дальнем Востоке, уволенных из-за конфликта интересов, за год выросло в 4 раза, сообщил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.

"Крайне важным с точки зрения укрепления общегосударственного тренда на принципиальную нетерпимость к коррупционным проявлениям в органах власти остается применение прокурорами института утраты доверия. Мы значительно активизировали деятельность в этой области. В прошлом году по причине конфликта интересов освобождены от должности 68 человек. Для сравнения, в 2016 году — 16", — сказал Буксман, слова которого передает официальный сайт Минвостокразвития.

По его словам, в 2017 году прокуроры зафиксировали снижение числа выявленных коррупционных преступлений — с 20 тысяч до 15 тысяч, а также пропорциональное сокращение числа внесенных представлений и количества чиновников, наказанных в дисциплинарном и административном порядке.

"Также стало меньше материалов, направленных прокурорами в следственные органы. В то же время, с 89 до 97 возросло количество возбужденных уголовных дел", — отметил Буксман.