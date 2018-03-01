Солнце и мороз до 10 градусов ожидают москвичей в первый день весны

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Солнечная погода без осадков с морозом до 10 градусов ожидает жителей Москвы 1 марта, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Сегодня в первый день весны будет великолепная погода стараниями скандинавского антициклона: москвичей ждет солнечная сухая погода, осадки просто исключены", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в Москве будет —8… —10 градусов, по области —7… —12 градусов, что ниже климатической нормы на 5-6 градусов.

Ветер восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.