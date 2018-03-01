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Общество

В Туле почтят память русского оружейника Грязева

08:1101.03.2018
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЗдание тульского государственного музея оружия. Архивное фотоЗдание тульского государственного музея оружия. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения выдающегося советского и российского оружейника Василия Грязева, состоятся в четверг и пятницу на тульских оборонных предприятиях и городских территориях, связанных с его именем, сообщила РИА Новости пресс-секретарь генерального директора НПО "Высокоточные комплексы" Ирина Галкина.

Возложение цветов на Аллее славы знаменитых оружейников перед зданием музея оружия
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
В Туле широко отпраздновали День оружейника
"Мероприятия, посвященные 90-летию выдающегося оружейника Василия Петровича Грязева, состоятся 1-2 марта на базе ряда тульских предприятий, входящих в состав АО "НПО "Высокоточные комплексы", а также в Государственном музее оружия, Тульском государственном университете и в других местах города, связанных с именем легендарного отечественного конструктора, ученого и педагога", — сказала Галкина.

Она отметила, что памятные мероприятия начнутся утром в четверг в музее — техническом кабинете Грязева на территории Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия и продолжатся в пятницу возложением цветов и венков к его могиле.

"Основные торжества в честь юбилея также пройдут в музее оружия, где откроется выставка, посвященная великому оружейнику", — добавила Галкина.

Конструктор, ученый, педагог

Изготовление патронов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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День оружейника в России
Выдающийся конструктор автоматического артиллерийского вооружения и стрелкового оружия Василий Грязев (4 марта 1928 — 1 октября 2008 года) родился в Туле, где с отличием окончил оружейно-пулеметный факультет механического института. С 1951 года работал в Подольском научно-исследовательском институте стрелково-пушечного вооружения авиации, став его главным конструктором.

Совместно с легендарным оружейником Аркадием Шипуновым в Подольске он создал двуствольную 23-миллиметровую авиационную пушку нового поколения ГШ-23 с темпом стрельбы до 3,2 тысячи выстрелов в минуту, принятую на вооружение боевой авиации Военно-воздушных сил СССР в 1965 году.

В 1966 году по приглашению Шипунова, который возглавил тульское Конструкторское бюро приборостроения, он вернулся в родной город и стал на продолжительное время главным конструктором КБП по стрелково-пушечному вооружению. В этом качестве Грязев разработал и сдал в серийное производство 38 образцов оружия и боеприпасов для всех видов вооруженных сил, которые показали высокую эффективность в условиях боевого применения.

Так, совместно с Шипуновым для ВВС, помимо ГШ-23, им была создана шестиствольная пушка ГШ-6-23 (вооружены высотные перехватчики МиГ-31 и фронтовые бомбардировщики Су-24); одноствольная ГШ-30-1 (истребители Су-27 и МиГ-29); двуствольные 30-миллиметровые ГШ-30-2 (штурмовик Су-25) и ГШ-30К (боевой вертолет Ми-24П); шестиствольная пушка ГШ-6-30 (истребитель МиГ-27); вертолетный четырехствольный пулемет ГШГ-7,62.

На надводных кораблях ВМФ продолжают служить его шестиствольные 30-миллиметровые артиллерийские установки ГШ-6-30К комплекса АК-630 и 6К30ГШ зенитного ракетно-пушечного комплекса "Каштан". Для Сухопутных и Воздушно-десантных войск им были разработаны 30-миллиметровые одноствольные пушки 2А42 и 2А72 (вооружены боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, бронетранспортер БТР-80, боевые машины десанта БМД-2 и БМД-3). Этой пушкой оснащен и вертолет Ка-50 "Черная акула".

Тридцатимиллиметровый зенитный автомат 2А38 стал артиллерийской составляющей самоходного ЗРПК "Тунгуска". Для спецназа Грязев создал стрелково-гранатометный комплекс A-91.

Под его руководством были разработаны пистолеты-пулеметы ПП-9-М, ПП-93 (АПБ), ПП-90М1, ПП-2000; малогабаритный автомат 9А-91; снайперские винтовки ВСК-94, В-94, ОСВ-96; автоматические гранатометы АГС-30 и ЛПО-97; пистолеты П-96С, П-96М, ГШ-18. Грязев известен и как конструктор гражданского оружия, в частности, самозарядных карабинов "Беркут" и помповых ружей "Рысь". Его авторству принадлежат 248 изобретений и 76 научных публикаций.

Педагогический талант Грязева в полной мере раскрылся в годы его руководства кафедрой "Расчет и проектирование автоматических машин" Тульского государственного университета.

Грязев — Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Государственной премии СССР, четырежды — премий имени С.И. Мосина, лауреат премии правительства РФ в области образования, доктор технических наук, профессор. Он был действительным членом Российской инженерной академии и Российской академии ракетно-артиллерийских наук. Выдающийся оружейник был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II и III степени, двух орденов Ленина, ордена Октябрьской Революции.

Почетный гражданин Тулы и Тульской области Василий Петрович Грязев похоронен на городском кладбище рядом с супругой.

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