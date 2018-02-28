Пермские власти выплатят компенсации пострадавшим при пожаре в общежитии

ПЕРМЬ, 28 фев — РИА Новости. Власти Пермского края открыли прием заявлений на выплату компенсаций для граждан, нуждающихся в помощи после пожара в общежитии в городе Чусовой, сообщает краевое министерство социального развития.

В ночь на вторник на четвертом этаже общежития по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Чусовой произошел пожар. В огне погибли шесть человек, в том числе три ребенка. В местную больницу были госпитализированы семь человек, три из которых на данный момент уже выписаны. Двое детей были доставлены в Пермскую краевую детскую клиническую больницу, еще двое взрослых находятся в ожоговом центре городской больницы № 21 Перми.

Жители пострадавшего от огня крыла здания были эвакуированы в пункт временного размещения. Сейчас в нем находятся 67 человек, в том числе 14 детей. Все они обеспечены питанием.

"С 28 февраля 2018 года открыт прием заявлений от граждан на оказание помощи в связи с произошедшим пожаром", — говорится в сообщении регионального минсоцразвития.

По данным ведомства, компенсации будут выплачены на основании актов комиссионного обследования, которые проводятся с участием пострадавших. Обследование жилых помещений проводят члены специально созданной муниципальной комиссии.

В связи с произошедшим пожаром на территории города Чусовой и Чусовского района был введен режим чрезвычайной ситуации. "Введение чрезвычайного положения необходимо для организации похорон погибших и выплаты компенсаций из резервного фонда", — пояснил агентству глава района Сергей Белов.

По предварительной информации МЧС, причиной возгорания стала электроплитка, которую оставили включенной в сеть. По факту пожара следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На особый контроль расследование взяла прокуратура.