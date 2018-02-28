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Рекордный снегопад: как выстояла Москва

18:5028.02.2018
(обновлено: 19:51 28.02.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПрохожие во время снегопада на Лужнецкой набережной в МосквеПрохожие во время снегопада на Лужнецкой набережной в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Зима в Москве в этом году побила все рекорды — вначале жители столицы жаловались на темную и бесснежную погоду, а в последний месяц на город обрушился "снегопад века" и пришли аномальные морозы.

Коммунальным службам столицы пришлось нелегко — буквально за несколько дней выпало более метра снега, бороться с которым приходилось в режиме нон-стоп. Но главная задача была выполнена — город продолжал функционировать в обычном режиме: машины ехали даже в утренний и вечерний часы пик, а общественный транспорт без перебоев перевозил миллионы пассажиров. Даже в менее сложных метеоусловиях жизнь других крупных мегаполисов оказывалась парализованной, последний пример — Рим.

Аномальная погода февраля

В конце января — начале февраля на Москву практически подряд обрушились несколько крупных снегопадов. По данным комплекса городского хозяйства, 18 января в городе выпало 14 сантиметров снега, 29-31 января — 36 сантиметров, а спустя два дня (со 2 по 5 февраля) — еще 49 сантиметров. Начавшийся 6 февраля очередной снежный заряд продолжился с небольшими паузами до 15 февраля и добавил еще 15 сантиметров. В итоге за короткий период в городе выпало 114 сантиметров снега — более половины от климатической нормы осадков всего зимнего периода.

Конечно, снегопады случались и в прошлые годы, но они не были столь интенсивными и между ними были перерывы, что позволяло коммунальщикам расчищать снежные завалы до образования следующих. В этот раз ситуацию осложнили и рекордно низкие температуры: выпавший снег даже частично не таял, а, наоборот, утрамбовывался в снежные пласты.

Снег, выпавший на улицах Лондона. 28 февраля 2018
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
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Рабочие хроники коммунальщиков

Последствия "снегопада столетия" в Москве устраняли десятки тысяч работников коммунального хозяйства, которым пришлось работать в круглосуточном режиме. Убрать весь снег сразу — нереальная задача, особенно в условиях продолжающегося снегопада. Поэтому были расставлены главные приоритеты — безопасность людей и бесперебойное движение транспорта. В первую очередь коммунальные службы принялись убирать магистрали, чтобы могли проехать автобусы, троллейбусы и машины оперативных служб, затем — улицы, крыши домов и дворы.

В течение практически двух недель коммунальные службы трудились в авральном режиме. Ежедневно в уборке снега были задействованы до 17 тысяч единиц техники и порядка 70 тысяч работников коммунального хозяйства.

Если перевести объем выпавшего в Москве с конца января снега из сантиметров в кубометры, то получится, что коммунальщикам нужно убрать и вывезти 133,3 миллиона "кубов", из которых 17,7 миллиона кубометров — снег с крыш. Чтобы его вывезти, потребуется, по самым предварительным подсчетам, около 1,9 миллиона самосвалов.

Снег и холод: как борются с последствиями снегопадов в разных странах
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАномальный снегопад обрушился на Москву 3-5 февраля: тогда выпало до 49 сантиметров снега, или 136% месячной нормы. Неделей ранее, 29-31 января, также был установлен рекорд — 36 сантиметров. Расчисткой улиц одновременно занимались более 17 тысяч единиц снегоуборочной техники, а также около 70 тысяч работников коммунальных служб.

"Даже в зиму 2012-2013 года, самую снежную за последнее время, больше 40 сантиметров одновременно не выпадало. Но движение в городе тем не менее не остановилось: машины ехали, пешеходы шли по своим делам", — заявлял после "снегопада века" заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Снегоуборочная техника коммунальных служб Москвы во время ликвидации последствий сильного снегопада
© РИА Новости / Илья Питалев
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Аномальный снегопад обрушился на Москву 3-5 февраля: тогда выпало до 49 сантиметров снега, или 136% месячной нормы. Неделей ранее, 29-31 января, также был установлен рекорд — 36 сантиметров. Расчисткой улиц одновременно занимались более 17 тысяч единиц снегоуборочной техники, а также около 70 тысяч работников коммунальных служб.

"Даже в зиму 2012-2013 года, самую снежную за последнее время, больше 40 сантиметров одновременно не выпадало. Но движение в городе тем не менее не остановилось: машины ехали, пешеходы шли по своим делам", — заявлял после "снегопада века" заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
© AFP 2018 / Vincenzo PintoВ конце февраля с необычным холодом столкнулись и европейские страны. В Риме выпавший в понедельник снег и вовсе парализовал жизнь города. Снежный покров в итальянской столице местами достигал 10 сантиметров. В результате прекратили работу не только школы и дошкольные учреждения, но и многие государственные конторы, банки, магазины, бары и рестораны.Cнегопад в Риме, Италия. 26 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Vincenzo Pinto
В конце февраля с необычным холодом столкнулись и европейские страны. В Риме выпавший в понедельник снег и вовсе парализовал жизнь города. Снежный покров в итальянской столице местами достигал 10 сантиметров. В результате прекратили работу не только школы и дошкольные учреждения, но и многие государственные конторы, банки, магазины, бары и рестораны.
© Фото : Carlo Raso, Public DomainСнег выпал еще южнее — в Неаполе. Такого не случалось с 1956 года. Школы в этом итальянском городе были закрыты по распоряжению департамента образования.

Проблемы начались и на транспорте. Автобусное движение было прекращено, приостановили и работу метрополитена. Большинство таксистов отказывались перевозить граждан, делая исключение только для поездок на самые короткие расстояния. Кроме того, временно приостановили работу неаполитанского международного аэропорта Каподикино.Снег в Неаполе, Италия. 27 февраля 2018 года
© Фото : Carlo Raso, Public Domain
Снег выпал еще южнее — в Неаполе. Такого не случалось с 1956 года. Школы в этом итальянском городе были закрыты по распоряжению департамента образования.

Проблемы начались и на транспорте. Автобусное движение было прекращено, приостановили и работу метрополитена. Большинство таксистов отказывались перевозить граждан, делая исключение только для поездок на самые короткие расстояния. Кроме того, временно приостановили работу неаполитанского международного аэропорта Каподикино.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкВо Франции морозы уже унесли несколько жизней: там насмерть замерзают бездомные. Двадцать седьмое февраля стало самым холодным днем за всю зиму. Антициклон, который местные СМИ окрестили как "феномен "Москва — Париж", продолжает охлаждать воздух, во многих регионах столбики термометров непривычно опустились ниже нуля.Прохожие возле Собора Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris) во время снегопада в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Во Франции морозы уже унесли несколько жизней: там насмерть замерзают бездомные. Двадцать седьмое февраля стало самым холодным днем за всю зиму. Антициклон, который местные СМИ окрестили как "феномен "Москва — Париж", продолжает охлаждать воздух, во многих регионах столбики термометров непривычно опустились ниже нуля.
© AFP 2018 / Timothy A. Clary Рекордное количество снега пришлось убирать на Среднем Западе в США — там высота сугробов достигала 20-35 сантиметров. Подобная отметка для региона нехарактерна: по данным CNN, за период с 1884 года в Чикаго лишь девять раз снежный покров превышал 30 сантиметров.

Около полутора тысяч рейсов были отменены и около тысячи отложены в аэропортах центральных штатов, а большинство государственных школ в Чикаго и Детройте были закрыты.
Парковка в районе аэропорта в Блумингтоне, штат Миннесота. 3 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Рекордное количество снега пришлось убирать на Среднем Западе в США — там высота сугробов достигала 20-35 сантиметров. Подобная отметка для региона нехарактерна: по данным CNN, за период с 1884 года в Чикаго лишь девять раз снежный покров превышал 30 сантиметров.

Около полутора тысяч рейсов были отменены и около тысячи отложены в аэропортах центральных штатов, а большинство государственных школ в Чикаго и Детройте были закрыты.
© РИА Новости / Татьяна ФирсоваБританцы в этом месяце боролись с циклоном под названием "Чудовище с Востока". В Лондоне он практически не ощущается, а вот в остальных частях страны, по данным региональных СМИ, закрыты сотни школ. Кроме того, начались перебои с транспортом.

Во вторник, 27 февраля, власти Великобритании объявили так называемое "оранжевое" предупреждение (вторая степень опасности) для целого ряда регионов, в том числе запада и северо-запада Англии, Лондона, Северо-Восточной Англии, Шотландии и Йоркшира.
Снегопад в Лондоне, Великобритания. 27 февраля 2018 года
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Британцы в этом месяце боролись с циклоном под названием "Чудовище с Востока". В Лондоне он практически не ощущается, а вот в остальных частях страны, по данным региональных СМИ, закрыты сотни школ. Кроме того, начались перебои с транспортом.

Во вторник, 27 февраля, власти Великобритании объявили так называемое "оранжевое" предупреждение (вторая степень опасности) для целого ряда регионов, в том числе запада и северо-запада Англии, Лондона, Северо-Восточной Англии, Шотландии и Йоркшира.
© AFP 2018 / Sergei Supinsky На Украине из-за сильных снегопадов в ночь с 27 на 28 февраля без электричества остались почти 100 населенных пунктов в 11 областях.

От аномальных осадков пострадали Харьковская, Запорожская, Сумская, Черниговская, Херсонская области и другие регионы. В начале февраля Украина уже попадала под удар стихии. Тогда без света остались 150 населенных пунктов.Снегопад в Киеве, Украина
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
На Украине из-за сильных снегопадов в ночь с 27 на 28 февраля без электричества остались почти 100 населенных пунктов в 11 областях.

От аномальных осадков пострадали Харьковская, Запорожская, Сумская, Черниговская, Херсонская области и другие регионы. В начале февраля Украина уже попадала под удар стихии. Тогда без света остались 150 населенных пунктов.
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По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, при работе в усиленном режиме ежедневно вывозили порядка 1,5 миллиона кубометров снега, то есть получается, что за две недели вывезли только 21 миллион кубометров. Чтобы увезти из Москвы оставшийся снег, понадобится 75 дней.

Как отметили в комплексе городского хозяйства, убрать снег с московских улиц можно, но вывезти такой объем из города — задача практически неосуществимая. Поэтому снег складировали на пустырях и площадках в самом городе — там, где он, никому не мешая, дождется весны.

Уборку снега серьезно осложнял припаркованный транспорт. "У нас не было времени даже эвакуировать автомобили. Приезжал эвакуатор, приподнимал машину и после очистки пространства под нею ставил на место", — рассказал журналистам руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин.

Кадровая чистка

Сложные условия работы потребовали и экстренных кадровых решений. Так, несколько человек, ответственных за уборку снега в проблемных округах Москвы, были отстранены от своих должностей. Самыми проблемными оказались Восточный, Северо-Восточный, Северо-Западный округа столицы.

Сотрудники коммунальных служб во время уборки снега
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"По этим территориям приняты и кадровые решения. Ряд руководителей отстранены от своих должностей или получили взыскания. Сейчас идет достаточно жесткая, принципиальная оценка работы руководителей ГБУ "Жилищник", районных управ, префектур", — сообщал ранее Петр Бирюков. По его указанию в этих округах была усилена работа по расчистке дворовых территорий.

Качество уборки в городе контролировали более 140 тысяч видеокамер, информация с которых поступала в Центр автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). В первую очередь камеры следят за расчисткой территорий у подъездов, которые должны быть очищены от снега до того, как люди пойдут на работу.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкАвтомобили во дворе на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобили во дворе на Фрунзенской набережной в Москве

"К тем, кто не может оперативно организовать процесс уборки, применяются строгие меры. Смотрят операторы и за тем, как идет уборка улиц. Специалисты ЦАФАП контролируют, собран ли снег в кучи и вывезен ли вовремя на снегоплавильные пункты", — сообщалось на сайте мэрии.

Последствия снегопада. Архивное фото
© РИА Новости / Юлия Рубцова
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Экспертная оценка

Заявления о том, что столичным коммунальщикам пришлось столкнуться с беспрецедентным объемом осадков, подтверждают и эксперты.

"То, что это была аномалия, и то, что за несколько дней выпадало более месячной нормы осадков — это подтвержденный факт, — отметил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ и капитальному ремонту Александр Козлов. — Невозможно устранить все последствия за один-два дня".

Зима в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Он подчеркнул, что даже в будние дни, когда борьба с непогодой только начиналась, пробки в Москве были на уровне двух-трех баллов. "Это говорит о том, что основные магистрали были расчищены, движение общественного транспорта не останавливалось, остановки и пешеходные переходы также освободили от сугробов", — сказал собеседник агентства.

"Панической ситуации, связанной со снежным коллапсом, на мой взгляд, не было, — продолжает Козлов. — И попытка раздуть эту тему определенными СМИ и так называемыми экспертами — это лишь их частное мнение. Я ними не согласен".

Эксперт отметил, что за неделю коммунальные службы в основном справились с последствиями снегопада. Проблемы же были связаны в основном с тем, что снег скапливался во дворах. "Это вопрос, конечно, к управляющим организациям, к ТСЖ, которые отвечают за уборку территории в городе", — подчеркнул собеседник РИА Новости.

При этом и сами москвичи, считает Козлов, также должны участвовать в ликвидации последствий снегопада, причем для этого необязательно браться за лопату. Достаточно отреагировать на объявление на своем подъезде и переставить автомобиль, чтобы стала возможна механизированная уборка. Именно комбинирование механизированного и ручного труда зачастую серьезно затягивало процесс, поясняет он.

"В условиях таких аномальных явлений люди должны решать вопросы вместе, а не валить все на дворников", — заключил эксперт.

Как Москва справляется со снегопадами
© Инфографика
Как Москва справляется со снегопадами
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