Назван лозунг, под которым пройдет Всемирный день гражданской обороны

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Всемирный день гражданской обороны, который отмечается 1 марта, в этом году пройдет под девизом "Задача гражданской обороны и национальных структур — повышать эффективность борьбы с катастрофами", заявил генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны (МОГО) Владимир Кувшинов.

"Тема 2018 года — "Задача гражданской обороны и национальных структур — повышать эффективность борьбы с катастрофами", — говорится в послании Кувшинова, размещенном на сайте организации.

По словам генсека МОГО, цель Всемирного дня гражданской обороны – содействовать распространению знаний о средствах и методах защиты, а также способствовать повышению готовности населения к самозащите в случае бедствий и аварий. C каждым годом это событие привлекает все больше внимания во всем мире, все больше стран отмечает его, стремясь повысить уровень подготовки населения и тем самым снизить риск аварий и катастроф, отметил Кувшинов.

"Для успешного решения всех этих важных и сложных задач каждое государство должно стремиться к созданию Национального центра по борьбе с катастрофами, который будет являться основным координационным органом для предупреждения, мониторинга и реагирования на катастрофы", — отмечается в послании генсека.

Всемирный день гражданской обороны был учрежден по решению Генеральной ассамблеи МОГО в 1990 году в целях привлечения общественного внимания к важным задачам, выполняемым национальными службами гражданской защиты и обороны — спасению жизни и окружающей среды. Датой праздника выбран день вступления в силу (1 марта 1972 года) устава Международной организации гражданской обороны, принятие которого придало МОГО статус межправительственной организации. В декабре 2015 года МОГО получила статус наблюдателя при ООН, что открывает новые возможности для работы организации, в том числе в области подготовки специалистов и населения к чрезвычайным ситуациям различного характера и уровня.

МОГО — единственная международная межправительственная организация, которая специализируется в области гражданской обороны и защиты населения на международном уровне. В ее состав входят 58 государств (включая Россию) в качестве полноправных членов и 16 стран-наблюдателей. В 2014 году генеральным секретарем МОГО избран россиянин Владимир Кувшинов.