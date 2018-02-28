Войдет в историю: пять главных вопросов о московском "снегопаде столетия"

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Февральский снегопад в столице не только вошел в пятерку самых сильных за всю историю городских метеонаблюдений, но и занял в этом списке первое место. Пока европейцы обсуждали в соцсетях огромные московские сугробы, в Москве продолжалась обычная жизнь: общественный транспорт и метро работали, горожане ходили на работу.

РИА Новости отвечает на главные вопросы о "снегопаде столетия".

Неужели для России такой снегопад — аномалия?

Да, для Центральной России это действительно рекорд. Климатическая норма на зиму составляет 152 сантиметра снега, сообщили в комплексе городского хозяйства, а тут снежный покров достиг 202 сантиметров. Причем четверть этого объема выпала со 2 по 5 февраля: 50 сантиметров — это 136% февральской нормы.

Но прошлые зимы также были снежными. Почему не было проблем с уборкой сугробов?

Ситуацию осложнило то, что "снегопаду столетия" предшествовал еще один (29-31 января). Хотя он был и менее интенсивным, но тоже вошел в список рекордных. За два дня выпало 36 сантиметров. Снег не останавливался и между двумя метелями: за две недели на Москву выпало 114 сантиметров снега.

И прошлая, и позапрошлая зимы были достаточно снежными, но особых неприятностей они коммунальным службам не доставили, и вот почему.

В сезоне 2015-2016 года, к примеру, снега выпало заметно выше нормы — 253 сантиметра. Но большие интервалы между "снежными зарядами", как их называют метеорологи, позволили, во-первых, сработать противогололедным материалам, во-вторых, коммунальные службы убирали и вывозили снег поэтапно. В этом сезоне в дни снегопада были низкие температуры, снег не таял, сугробы уплотнились, убирать их было намного сложнее.

Выходит, февральский снегопад был рекордным, а службы работали как обычно?

Нет, в период сильных снегопадов коммунальные службы Москвы работали в усиленном режиме. Круглосуточно и единовременно улицы Москвы убирали до 17 тысяч единиц техники, в работах были задействованы 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. С учетом рекордного количества снега руководство комплекса городского хозяйства сразу определило приоритеты: сначала расчищали крупные магистрали для проезда общественного транспорта и оперативных служб, затем — улицы, крыши зданий и дворы.

Примечательно, что транспортный коллапс так и не наступил. Пробки, безусловно, были — до девяти баллов против шести-семи обычных в вечерний час пик, но в целом город ехал.

Чтобы Москва не встала в пробках, частоту технологических операций увеличили в четыре-пять раз. Речь идет, к примеру, о "сплошных прометаниях", когда колонна техники одновременно чистит всю ширину проезжей части.

Благодаря круглосуточной работе, удалось избежать закупорки основных транспортных артерий, обойтись без серьезных затруднений в работе общественного транспорта, а также не допустить увеличения числа ДТП до критического уровня.

Если все так хорошо, почему спустя три недели не очищены все дворы?

Потому что в отдельных дворах невозможно использовать технику, там снег убирают только вручную. При этом одной из особенностей "снегопада столетия", как и сезона 2015-2016 года, стала стабильно минусовая температура. Снег, во-первых, не тает, во-вторых — существенно уплотняется. Эффективность ручного труда падает, и уборка происходит не так быстро, как хотелось бы.

Снежные монстры. Чем убирают снег в Москве © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Шнекороторный снегоочиститель АМКОДОР 9531-03 — это настоящий дорожный монстр на шестиколесном шасси Урал-4320-41. Такие же применяются при расчистке аэродромов после снегопадов. Мощность этой машины — до 1300 тонн снега в час. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Шнекороторный снегоочиститель АМКОДОР 9531-03 — это настоящий дорожный монстр на шестиколесном шасси Урал-4320-41. Такие же применяются при расчистке аэродромов после снегопадов. Мощность этой машины — до 1300 тонн снега в час. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Снегопогрузчик СНП-17, или "Золотые ручки", предназначен для погрузки снега в кузов грузовиков при помощи конвейерной ленты и двух специальных лап, работающих поочередно. Поэтому СНП-17 и его аналоги называют лаповым погрузчиком. Его мощность — до 300 кубометров снега в час. Это примерно равняется объему кузовов 30 КамАЗов. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Снегопогрузчик СНП-17, или "Золотые ручки", предназначен для погрузки снега в кузов грузовиков при помощи конвейерной ленты и двух специальных лап, работающих поочередно. Поэтому СНП-17 и его аналоги называют лаповым погрузчиком. Его мощность — до 300 кубометров снега в час. Это примерно равняется объему кузовов 30 КамАЗов. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Вакуумная коммунальная машина ЭД300К на шасси КамАЗа в зависимости от времени года способна в одиночку заменить сразу четыре единицы техники: трактор со щеткой, "поливалку", фронтальный погрузчик и самосвал. Зимой эта машина одновременно чистит дорожное полотно и распределяет противогололедные материалы. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Вакуумная коммунальная машина ЭД300К на шасси КамАЗа в зависимости от времени года способна в одиночку заменить сразу четыре единицы техники: трактор со щеткой, "поливалку", фронтальный погрузчик и самосвал. Зимой эта машина одновременно чистит дорожное полотно и распределяет противогололедные материалы. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" ЭДК500К на базе КамАЗа — "старший брат" предыдущей модели. Эта техника устанавливается на КамАЗы, Mercedez, Volvo, Scania и другие шасси. Зимой она может одновременно обрабатывать дорогу противогололедными материалами и чистить ее с помощью фронтального ковша (плуга), щеток и грейдерных отвалов. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" ЭДК500К на базе КамАЗа — "старший брат" предыдущей модели. Эта техника устанавливается на КамАЗы, Mercedez, Volvo, Scania и другие шасси. Зимой она может одновременно обрабатывать дорогу противогололедными материалами и чистить ее с помощью фронтального ковша (плуга), щеток и грейдерных отвалов. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Mercedes-Benz Unimog U400 — еще один хит, но уже в мировом масштабе. Unimog означает Universalmotorgerät, то есть буквально "универсальное транспортное устройство". Впервые такой грузовик создали в 1945 году, а уже в 1951-м производство купил концерн "Даймлер-Бенц". С тех пор этот бестселлер активно используется как военная, сельскохозяйственная, строительная и, конечно, коммунальная спецтехника. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Mercedes-Benz Unimog U400 — еще один хит, но уже в мировом масштабе. Unimog означает Universalmotorgerät, то есть буквально "универсальное транспортное устройство". Впервые такой грузовик создали в 1945 году, а уже в 1951-м производство купил концерн "Даймлер-Бенц". С тех пор этот бестселлер активно используется как военная, сельскохозяйственная, строительная и, конечно, коммунальная спецтехника. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Сравнительно маленькая трехтонная многофункциональная машина Holder S990 становится незаменимой при уборке тротуаров от снега. Полный привод помогает водителю уверенно двигаться даже в условиях сильных заносов, а мощная гидравлика позволяет использовать широкий спектр навесного оборудования — от щетки до шнекороторного снегоочистителя. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Сравнительно маленькая трехтонная многофункциональная машина Holder S990 становится незаменимой при уборке тротуаров от снега. Полный привод помогает водителю уверенно двигаться даже в условиях сильных заносов, а мощная гидравлика позволяет использовать широкий спектр навесного оборудования — от щетки до шнекороторного снегоочистителя. /

Откуда возникали сугробы на уже расчищенных улицах? Например, в центре?

В этом специфика некоторых московских улиц, особенно центральных. В ЦАО расположены почти 14 тысяч нежилых объектов недвижимости: офисов, зданий госучреждений, школ, вузов. Одних посольств и представительств иностранных государств — 161 здание. Крыши и территории вокруг них очищаются от снега силами управляющих организаций, а не городских служб. При этом работать они должны по тем же регламентам, чтобы весь процесс был синхронизирован.

Однако многие управляющие организации действовали не столь оперативно и часто просто передвигали свой снег на уже очищенные улицы. Из-за этого городской технике и рабочим приходилось по нескольку раз возвращаться на одни и те же участки и вывозить все новые и новые валы.