Войдет в историю: пять главных вопросов о московском "снегопаде столетия"

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Февральский снегопад в столице не только вошел в пятерку самых сильных за всю историю городских метеонаблюдений, но и занял в этом списке первое место. Пока европейцы обсуждали в соцсетях огромные московские сугробы, в Москве продолжалась обычная жизнь: общественный транспорт и метро работали, горожане ходили на работу.
РИА Новости отвечает на главные вопросы о "снегопаде столетия".
Неужели для России такой снегопад — аномалия?
Да, для Центральной России это действительно рекорд. Климатическая норма на зиму составляет 152 сантиметра снега, сообщили в комплексе городского хозяйства, а тут снежный покров достиг 202 сантиметров. Причем четверть этого объема выпала со 2 по 5 февраля: 50 сантиметров — это 136% февральской нормы.
Но прошлые зимы также были снежными. Почему не было проблем с уборкой сугробов?
И прошлая, и позапрошлая зимы были достаточно снежными, но особых неприятностей они коммунальным службам не доставили, и вот почему.
В сезоне 2015-2016 года, к примеру, снега выпало заметно выше нормы — 253 сантиметра. Но большие интервалы между "снежными зарядами", как их называют метеорологи, позволили, во-первых, сработать противогололедным материалам, во-вторых, коммунальные службы убирали и вывозили снег поэтапно. В этом сезоне в дни снегопада были низкие температуры, снег не таял, сугробы уплотнились, убирать их было намного сложнее.
"Даже в зиму 2012-2013 года, самую снежную за последнее время, больше 40 сантиметров одновременно не выпадало. Но движение в городе тем не менее не остановилось: машины ехали, пешеходы шли по своим делам", — заявлял после "снегопада века" заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Проблемы начались и на транспорте. Автобусное движение было прекращено, приостановили и работу метрополитена. Большинство таксистов отказывались перевозить граждан, делая исключение только для поездок на самые короткие расстояния. Кроме того, временно приостановили работу неаполитанского международного аэропорта Каподикино.
Около полутора тысяч рейсов были отменены и около тысячи отложены в аэропортах центральных штатов, а большинство государственных школ в Чикаго и Детройте были закрыты.
Во вторник, 27 февраля, власти Великобритании объявили так называемое "оранжевое" предупреждение (вторая степень опасности) для целого ряда регионов, в том числе запада и северо-запада Англии, Лондона, Северо-Восточной Англии, Шотландии и Йоркшира.
От аномальных осадков пострадали Харьковская, Запорожская, Сумская, Черниговская, Херсонская области и другие регионы. В начале февраля Украина уже попадала под удар стихии. Тогда без света остались 150 населенных пунктов.
Выходит, февральский снегопад был рекордным, а службы работали как обычно?
Нет, в период сильных снегопадов коммунальные службы Москвы работали в усиленном режиме. Круглосуточно и единовременно улицы Москвы убирали до 17 тысяч единиц техники, в работах были задействованы 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. С учетом рекордного количества снега руководство комплекса городского хозяйства сразу определило приоритеты: сначала расчищали крупные магистрали для проезда общественного транспорта и оперативных служб, затем — улицы, крыши зданий и дворы.
Примечательно, что транспортный коллапс так и не наступил. Пробки, безусловно, были — до девяти баллов против шести-семи обычных в вечерний час пик, но в целом город ехал.
Чтобы Москва не встала в пробках, частоту технологических операций увеличили в четыре-пять раз. Речь идет, к примеру, о "сплошных прометаниях", когда колонна техники одновременно чистит всю ширину проезжей части.
Благодаря круглосуточной работе, удалось избежать закупорки основных транспортных артерий, обойтись без серьезных затруднений в работе общественного транспорта, а также не допустить увеличения числа ДТП до критического уровня.
Если все так хорошо, почему спустя три недели не очищены все дворы?
Потому что в отдельных дворах невозможно использовать технику, там снег убирают только вручную. При этом одной из особенностей "снегопада столетия", как и сезона 2015-2016 года, стала стабильно минусовая температура. Снег, во-первых, не тает, во-вторых — существенно уплотняется. Эффективность ручного труда падает, и уборка происходит не так быстро, как хотелось бы.
Откуда возникали сугробы на уже расчищенных улицах? Например, в центре?
В этом специфика некоторых московских улиц, особенно центральных. В ЦАО расположены почти 14 тысяч нежилых объектов недвижимости: офисов, зданий госучреждений, школ, вузов. Одних посольств и представительств иностранных государств — 161 здание. Крыши и территории вокруг них очищаются от снега силами управляющих организаций, а не городских служб. При этом работать они должны по тем же регламентам, чтобы весь процесс был синхронизирован.
Однако многие управляющие организации действовали не столь оперативно и часто просто передвигали свой снег на уже очищенные улицы. Из-за этого городской технике и рабочим приходилось по нескольку раз возвращаться на одни и те же участки и вывозить все новые и новые валы.