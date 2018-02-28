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Общество

Войдет в историю: пять главных вопросов о московском "снегопаде столетия"

18:2528.02.2018
(обновлено: 18:59 28.02.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДевушка фотографируется на Воробьевых горах во время снегопадаДевушка фотографируется на Воробьевых горах во время снегопада
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Февральский снегопад в столице не только вошел в пятерку самых сильных за всю историю городских метеонаблюдений, но и занял в этом списке первое место. Пока европейцы обсуждали в соцсетях огромные московские сугробы, в Москве продолжалась обычная жизнь: общественный транспорт и метро работали, горожане ходили на работу.

РИА Новости отвечает на главные вопросы о "снегопаде столетия".

Неужели для России такой снегопад — аномалия?

Да, для Центральной России это действительно рекорд. Климатическая норма на зиму составляет 152 сантиметра снега, сообщили в комплексе городского хозяйства, а тут снежный покров достиг 202 сантиметров. Причем четверть этого объема выпала со 2 по 5 февраля: 50 сантиметров — это 136% февральской нормы.

Снег, выпавший на улицах Лондона. 28 февраля 2018
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
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Ситуацию осложнило то, что "снегопаду столетия" предшествовал еще один (29-31 января). Хотя он был и менее интенсивным, но тоже вошел в список рекордных. За два дня выпало 36 сантиметров. Снег не останавливался и между двумя метелями: за две недели на Москву выпало 114 сантиметров снега.

Но прошлые зимы также были снежными. Почему не было проблем с уборкой сугробов?

И прошлая, и позапрошлая зимы были достаточно снежными, но особых неприятностей они коммунальным службам не доставили, и вот почему.

В сезоне 2015-2016 года, к примеру, снега выпало заметно выше нормы — 253 сантиметра. Но большие интервалы между "снежными зарядами", как их называют метеорологи, позволили, во-первых, сработать противогололедным материалам, во-вторых, коммунальные службы убирали и вывозили снег поэтапно. В этом сезоне в дни снегопада были низкие температуры, снег не таял, сугробы уплотнились, убирать их было намного сложнее.

Снег и холод: как борются с последствиями снегопадов в разных странах
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАномальный снегопад обрушился на Москву 3-5 февраля: тогда выпало до 49 сантиметров снега, или 136% месячной нормы. Неделей ранее, 29-31 января, также был установлен рекорд — 36 сантиметров. Расчисткой улиц одновременно занимались более 17 тысяч единиц снегоуборочной техники, а также около 70 тысяч работников коммунальных служб.

"Даже в зиму 2012-2013 года, самую снежную за последнее время, больше 40 сантиметров одновременно не выпадало. Но движение в городе тем не менее не остановилось: машины ехали, пешеходы шли по своим делам", — заявлял после "снегопада века" заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Снегоуборочная техника коммунальных служб Москвы во время ликвидации последствий сильного снегопада
© РИА Новости / Илья Питалев
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Аномальный снегопад обрушился на Москву 3-5 февраля: тогда выпало до 49 сантиметров снега, или 136% месячной нормы. Неделей ранее, 29-31 января, также был установлен рекорд — 36 сантиметров. Расчисткой улиц одновременно занимались более 17 тысяч единиц снегоуборочной техники, а также около 70 тысяч работников коммунальных служб.

"Даже в зиму 2012-2013 года, самую снежную за последнее время, больше 40 сантиметров одновременно не выпадало. Но движение в городе тем не менее не остановилось: машины ехали, пешеходы шли по своим делам", — заявлял после "снегопада века" заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
© AFP 2018 / Vincenzo PintoВ конце февраля с необычным холодом столкнулись и европейские страны. В Риме выпавший в понедельник снег и вовсе парализовал жизнь города. Снежный покров в итальянской столице местами достигал 10 сантиметров. В результате прекратили работу не только школы и дошкольные учреждения, но и многие государственные конторы, банки, магазины, бары и рестораны.Cнегопад в Риме, Италия. 26 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Vincenzo Pinto
В конце февраля с необычным холодом столкнулись и европейские страны. В Риме выпавший в понедельник снег и вовсе парализовал жизнь города. Снежный покров в итальянской столице местами достигал 10 сантиметров. В результате прекратили работу не только школы и дошкольные учреждения, но и многие государственные конторы, банки, магазины, бары и рестораны.
© Фото : Carlo Raso, Public DomainСнег выпал еще южнее — в Неаполе. Такого не случалось с 1956 года. Школы в этом итальянском городе были закрыты по распоряжению департамента образования.

Проблемы начались и на транспорте. Автобусное движение было прекращено, приостановили и работу метрополитена. Большинство таксистов отказывались перевозить граждан, делая исключение только для поездок на самые короткие расстояния. Кроме того, временно приостановили работу неаполитанского международного аэропорта Каподикино.Снег в Неаполе, Италия. 27 февраля 2018 года
© Фото : Carlo Raso, Public Domain
Снег выпал еще южнее — в Неаполе. Такого не случалось с 1956 года. Школы в этом итальянском городе были закрыты по распоряжению департамента образования.

Проблемы начались и на транспорте. Автобусное движение было прекращено, приостановили и работу метрополитена. Большинство таксистов отказывались перевозить граждан, делая исключение только для поездок на самые короткие расстояния. Кроме того, временно приостановили работу неаполитанского международного аэропорта Каподикино.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкВо Франции морозы уже унесли несколько жизней: там насмерть замерзают бездомные. Двадцать седьмое февраля стало самым холодным днем за всю зиму. Антициклон, который местные СМИ окрестили как "феномен "Москва — Париж", продолжает охлаждать воздух, во многих регионах столбики термометров непривычно опустились ниже нуля.Прохожие возле Собора Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris) во время снегопада в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Во Франции морозы уже унесли несколько жизней: там насмерть замерзают бездомные. Двадцать седьмое февраля стало самым холодным днем за всю зиму. Антициклон, который местные СМИ окрестили как "феномен "Москва — Париж", продолжает охлаждать воздух, во многих регионах столбики термометров непривычно опустились ниже нуля.
© AFP 2018 / Timothy A. Clary Рекордное количество снега пришлось убирать на Среднем Западе в США — там высота сугробов достигала 20-35 сантиметров. Подобная отметка для региона нехарактерна: по данным CNN, за период с 1884 года в Чикаго лишь девять раз снежный покров превышал 30 сантиметров.

Около полутора тысяч рейсов были отменены и около тысячи отложены в аэропортах центральных штатов, а большинство государственных школ в Чикаго и Детройте были закрыты.
Парковка в районе аэропорта в Блумингтоне, штат Миннесота. 3 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Рекордное количество снега пришлось убирать на Среднем Западе в США — там высота сугробов достигала 20-35 сантиметров. Подобная отметка для региона нехарактерна: по данным CNN, за период с 1884 года в Чикаго лишь девять раз снежный покров превышал 30 сантиметров.

Около полутора тысяч рейсов были отменены и около тысячи отложены в аэропортах центральных штатов, а большинство государственных школ в Чикаго и Детройте были закрыты.
© РИА Новости / Татьяна ФирсоваБританцы в этом месяце боролись с циклоном под названием "Чудовище с Востока". В Лондоне он практически не ощущается, а вот в остальных частях страны, по данным региональных СМИ, закрыты сотни школ. Кроме того, начались перебои с транспортом.

Во вторник, 27 февраля, власти Великобритании объявили так называемое "оранжевое" предупреждение (вторая степень опасности) для целого ряда регионов, в том числе запада и северо-запада Англии, Лондона, Северо-Восточной Англии, Шотландии и Йоркшира.
Снегопад в Лондоне, Великобритания. 27 февраля 2018 года
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Британцы в этом месяце боролись с циклоном под названием "Чудовище с Востока". В Лондоне он практически не ощущается, а вот в остальных частях страны, по данным региональных СМИ, закрыты сотни школ. Кроме того, начались перебои с транспортом.

Во вторник, 27 февраля, власти Великобритании объявили так называемое "оранжевое" предупреждение (вторая степень опасности) для целого ряда регионов, в том числе запада и северо-запада Англии, Лондона, Северо-Восточной Англии, Шотландии и Йоркшира.
© AFP 2018 / Sergei Supinsky На Украине из-за сильных снегопадов в ночь с 27 на 28 февраля без электричества остались почти 100 населенных пунктов в 11 областях.

От аномальных осадков пострадали Харьковская, Запорожская, Сумская, Черниговская, Херсонская области и другие регионы. В начале февраля Украина уже попадала под удар стихии. Тогда без света остались 150 населенных пунктов.Снегопад в Киеве, Украина
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
На Украине из-за сильных снегопадов в ночь с 27 на 28 февраля без электричества остались почти 100 населенных пунктов в 11 областях.

От аномальных осадков пострадали Харьковская, Запорожская, Сумская, Черниговская, Херсонская области и другие регионы. В начале февраля Украина уже попадала под удар стихии. Тогда без света остались 150 населенных пунктов.
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Выходит, февральский снегопад был рекордным, а службы работали как обычно?

Нет, в период сильных снегопадов коммунальные службы Москвы работали в усиленном режиме. Круглосуточно и единовременно улицы Москвы убирали до 17 тысяч единиц техники, в работах были задействованы 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. С учетом рекордного количества снега руководство комплекса городского хозяйства сразу определило приоритеты: сначала расчищали крупные магистрали для проезда общественного транспорта и оперативных служб, затем — улицы, крыши зданий и дворы.

Лампы. Архивное фото
© РИА Новости / Марина Лысцева
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На Украине из-за непогоды почти 100 населенных пунктов остались без света

Примечательно, что транспортный коллапс так и не наступил. Пробки, безусловно, были — до девяти баллов против шести-семи обычных в вечерний час пик, но в целом город ехал.

Чтобы Москва не встала в пробках, частоту технологических операций увеличили в четыре-пять раз. Речь идет, к примеру, о "сплошных прометаниях", когда колонна техники одновременно чистит всю ширину проезжей части.
Благодаря круглосуточной работе, удалось избежать закупорки основных транспортных артерий, обойтись без серьезных затруднений в работе общественного транспорта, а также не допустить увеличения числа ДТП до критического уровня.

Если все так хорошо, почему спустя три недели не очищены все дворы?

Потому что в отдельных дворах невозможно использовать технику, там снег убирают только вручную. При этом одной из особенностей "снегопада столетия", как и сезона 2015-2016 года, стала стабильно минусовая температура. Снег, во-первых, не тает, во-вторых — существенно уплотняется. Эффективность ручного труда падает, и уборка происходит не так быстро, как хотелось бы.

Снежные монстры. Чем убирают снег в Москве
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"Шнекороторный снегоочиститель АМКОДОР 9531-03 — это настоящий дорожный монстр на шестиколесном шасси Урал-4320-41. Такие же применяются при расчистке аэродромов после снегопадов. Мощность этой машины — до 1300 тонн снега в час.Шнекороторный снегоочиститель АМКОДОР 9531-03
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"
Шнекороторный снегоочиститель АМКОДОР 9531-03 — это настоящий дорожный монстр на шестиколесном шасси Урал-4320-41. Такие же применяются при расчистке аэродромов после снегопадов. Мощность этой машины — до 1300 тонн снега в час.
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"Снегопогрузчик СНП-17, или "Золотые ручки", предназначен для погрузки снега в кузов грузовиков при помощи конвейерной ленты и двух специальных лап, работающих поочередно. Поэтому СНП-17 и его аналоги называют лаповым погрузчиком. Его мощность — до 300 кубометров снега в час. Это примерно равняется объему кузовов 30 КамАЗов.Снегопогрузчик СНП-17
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"
Снегопогрузчик СНП-17, или "Золотые ручки", предназначен для погрузки снега в кузов грузовиков при помощи конвейерной ленты и двух специальных лап, работающих поочередно. Поэтому СНП-17 и его аналоги называют лаповым погрузчиком. Его мощность — до 300 кубометров снега в час. Это примерно равняется объему кузовов 30 КамАЗов.
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"Вакуумная коммунальная машина ЭД300К на шасси КамАЗа в зависимости от времени года способна в одиночку заменить сразу четыре единицы техники: трактор со щеткой, "поливалку", фронтальный погрузчик и самосвал. Зимой эта машина одновременно чистит дорожное полотно и распределяет противогололедные материалы.Вакуумная коммунальная машина ЭД300К
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"
Вакуумная коммунальная машина ЭД300К на шасси КамАЗа в зависимости от времени года способна в одиночку заменить сразу четыре единицы техники: трактор со щеткой, "поливалку", фронтальный погрузчик и самосвал. Зимой эта машина одновременно чистит дорожное полотно и распределяет противогололедные материалы.
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"ЭДК500К на базе КамАЗа — "старший брат" предыдущей модели. Эта техника устанавливается на КамАЗы, Mercedez, Volvo, Scania и другие шасси. Зимой она может одновременно обрабатывать дорогу противогололедными материалами и чистить ее с помощью фронтального ковша (плуга), щеток и грейдерных отвалов.ЭДК500К
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"
ЭДК500К на базе КамАЗа — "старший брат" предыдущей модели. Эта техника устанавливается на КамАЗы, Mercedez, Volvo, Scania и другие шасси. Зимой она может одновременно обрабатывать дорогу противогололедными материалами и чистить ее с помощью фронтального ковша (плуга), щеток и грейдерных отвалов.
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"Mercedes-Benz Unimog U400 — еще один хит, но уже в мировом масштабе. Unimog означает Universalmotorgerät, то есть буквально "универсальное транспортное устройство". Впервые такой грузовик создали в 1945 году, а уже в 1951-м производство купил концерн "Даймлер-Бенц". С тех пор этот бестселлер активно используется как военная, сельскохозяйственная, строительная и, конечно, коммунальная спецтехника.Mercedes-Benz Unimog U400
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"
Mercedes-Benz Unimog U400 — еще один хит, но уже в мировом масштабе. Unimog означает Universalmotorgerät, то есть буквально "универсальное транспортное устройство". Впервые такой грузовик создали в 1945 году, а уже в 1951-м производство купил концерн "Даймлер-Бенц". С тех пор этот бестселлер активно используется как военная, сельскохозяйственная, строительная и, конечно, коммунальная спецтехника.
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"Сравнительно маленькая трехтонная многофункциональная машина Holder S990 становится незаменимой при уборке тротуаров от снега. Полный привод помогает водителю уверенно двигаться даже в условиях сильных заносов, а мощная гидравлика позволяет использовать широкий спектр навесного оборудования — от щетки до шнекороторного снегоочистителя.Holder S990
© Фото : ГБУ "Автомобильные дороги"
Сравнительно маленькая трехтонная многофункциональная машина Holder S990 становится незаменимой при уборке тротуаров от снега. Полный привод помогает водителю уверенно двигаться даже в условиях сильных заносов, а мощная гидравлика позволяет использовать широкий спектр навесного оборудования — от щетки до шнекороторного снегоочистителя.
/

Откуда возникали сугробы на уже расчищенных улицах? Например, в центре?

В этом специфика некоторых московских улиц, особенно центральных. В ЦАО расположены почти 14 тысяч нежилых объектов недвижимости: офисов, зданий госучреждений, школ, вузов. Одних посольств и представительств иностранных государств — 161 здание. Крыши и территории вокруг них очищаются от снега силами управляющих организаций, а не городских служб. При этом работать они должны по тем же регламентам, чтобы весь процесс был синхронизирован.

Однако многие управляющие организации действовали не столь оперативно и часто просто передвигали свой снег на уже очищенные улицы. Из-за этого городской технике и рабочим приходилось по нескольку раз возвращаться на одни и те же участки и вывозить все новые и новые валы.

Как Москва справляется со снегопадами
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Как Москва справляется со снегопадами
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