Медпалата Рошаля вступилась за нейрохирурга, осужденного в Астрахани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев – РИА Новости. Национальная медицинская палата под руководством известного детского хирурга Леонида Рошаля после проведенной экспертизы настаивает на невиновности осужденного за смерть ребенка нейрохирурга в Астрахани, говорится в сообщении информационной службы палаты.

Месяц назад Ленинский районный суд Астрахани приговорил к 2 годам и 11 месяцам ограничения свободы врача-нейрохирурга областной детской клинической больницы, из-за неосторожности которого скончалась шестилетняя девочка. Также его лишили права заниматься медицинской деятельностью на этот же срок.

Суд установил, что 19 мая 2016 года врач провел девочке эндоскопическую нейрохирургическую операцию в областной детской клинической больнице имени Силищевой. Через два дня после операции ребенок стал жаловаться на боль, головокружение и тошноту, стал вялым и потерял аппетит. Состояние девочки резко ухудшилось, произошла остановка сердца, спасти ее не удалось.

"Как подтверждают выводы независимой экспертизы качества оказания медицинской помощи, доказательства, которые принимал суд, были сделаны на основании некомпетентной экспертизы. Не была установлена причинно-следственная связь между действиями врача и смертью девочки. Несмотря на то, что результаты независимой экспертизы были приняты судом к рассмотрению, доктору все равно был вынесен обвинительный приговор", — говорится в сообщении.

В Национальной медицинской палате осужденного астраханского нейрохирурга называют уникальным специалистом, который ежедневно спасал множество детей, "вытаскивал с того света новорожденных 900 граммовых детей с кровоизлиянием в мозг".

Как сообщают в Национальной медицинской палате, в ближайшее время будет подана апелляция на приговор астраханскому нейрохирургу.

"Национальная медицинская палата намерена держать это дело на контроле и защищать астраханского доктора", — подчеркивают в информационной службе.