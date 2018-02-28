Голодец предложила расширить Национальный календарь прививок

ПСКОВ, 28 фев — РИА Новости. Национальный календарь профилактических прививок должен быть расширен, заявила зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец на заседании экспертной группы "Здоровый ребенок" при координационном совете при правительстве России по проведению в стране Десятилетия детства.

"Мы должны расширить календарь прививок", — сказала Голодец, напомнив, что, в частности, из-за ветрянки в детских садах закрываются целые группы.

По ее словам, дети младших возрастов должны быть привиты от ротавирусной инфекции.

В Национальный календарь профилактических прививок России входят 12 инфекций, которые наиболее опасны и которыми легко заболевают дети во всем мире. Еще 16 из списка опасных болезней включены в календарь прививок по эпидемическим показаниям.