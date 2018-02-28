Пациентов с редкими заболеваниями смогут лечить российскими лекарствами

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Пациенты с рядом редких заболеваний из программы "Семь нозологий" будут обеспечены лекарственными препаратами российского производства, сообщил представитель Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС Дмитрий Кудлай.

"В этом году заканчиваются клинические исследования препаратов для лечения муковисцидоза и болезни Гоше. Таким образом, пациенты с орфанными заболеваниями из программы "Семь нозологий" получится обеспечить российскими препаратами в рамках тех инициатив, которые звучали в госпрограмме "Фарма 2020", — привели в пресс-службе Ассоциации слова Кудлая на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с редкими заболеваниями.

В настоящее время в России больные редкими заболеваниями обеспечиваются лекарственными препаратами из двух источников. Первый из них — федеральный — программа семь высокозатратных нозологий (гипофизарный нанизм, гемофилия, муковисцидоз, болезнь Гоше), финансируется из федерального бюджета. Второй- региональный — 24 нозологии, финансируется из бюджетов регионов на основании постановления правительства РФ N403 от 26 апреля 2012 года.

По словам Кудлая, из этих 24 орфанных заболеваний, "лекарственные препараты по 18 уже в разработке, из них 12 — на той или иной стадии клинических исследований".

Он отметил в этой связи усилия Минпромторга РФ по реализации госпрограммы поддержки фармацевтической и медицинской отраслей "Фарма 2020", "что позволяет сегодня обсуждать уже "Фарму 2030". Кудлай добавил, что сегодня Россия является одной из стран, интенсивно занимающихся орфанными заболеваниями, наряду с США, Ирландией, Швейцарией и Кореей.

По данным Минздрава РФ, в федеральном регистре лиц, страдающих редкими заболеваниями, в настоящее время находятся 17226 человек, в том числе 8762 ребенка.