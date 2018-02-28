Губернатор извинился перед жителями Ярославля за пробку

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов извинился перед жителями Ярославля за многокилометровую пробку из-за тестирования светофоров, в результате чего автомобилисты и пассажиры общественного транспорта добирались до центра города более 2 часов вместо обычных 20-25 минут.

Утром в среду на Московском проспекте, который является одной из главных городских дорог, соединяющей два больших района с центром, образовалась пробка длиной около 6 километров. Заторы движения в час пик на Московском есть всегда, но в соцсетях автомобилисты признались, что такой большой пробки не припомнят – она началась при въезде в город со стороны Москвы и длилась до самого центра. Люди жаловались, что опоздали на работу на 2 часа и больше. Вместе с автомобилями стоял весь общественный транспорт.

"Сегодня утром тысячи ярославцев были вынуждены стоять в огромной пробке на Московском проспекте. Руководство транспортного блока правительства области тестировало новый режим работы светофоров. Но из-за технического сбоя главная транспортная артерия города оказалась практически парализована", — написал губернатор на своей странице в Facebook.

По его словам, "оптимизация работы светофоров и создание "зеленой волны" — дело, безусловно, нужное", но жителям и гостям города эксперименты и пуско-наладочные работы мешать не должны. "Тем более что с пробками в Ярославле и без них очень напряженно", — отметил Миронов.

"Приношу свои извинения всем, кто попал сегодня в эту неприятную ситуацию. Впредь все подобные работы должны проходить в выходные дни, когда дорожный трафик не так высок", — добавил глава региона.