Губернатор извинился перед жителями Ярославля за пробку

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов извинился перед жителями Ярославля за многокилометровую пробку из-за тестирования светофоров, в результате чего автомобилисты и пассажиры общественного транспорта добирались до центра города более 2 часов вместо обычных 20-25 минут.
"Сегодня утром тысячи ярославцев были вынуждены стоять в огромной пробке на Московском проспекте. Руководство транспортного блока правительства области тестировало новый режим работы светофоров. Но из-за технического сбоя главная транспортная артерия города оказалась практически парализована", — написал губернатор на своей странице в Facebook.
По его словам, "оптимизация работы светофоров и создание "зеленой волны" — дело, безусловно, нужное", но жителям и гостям города эксперименты и пуско-наладочные работы мешать не должны. "Тем более что с пробками в Ярославле и без них очень напряженно", — отметил Миронов.
"Приношу свои извинения всем, кто попал сегодня в эту неприятную ситуацию. Впредь все подобные работы должны проходить в выходные дни, когда дорожный трафик не так высок", — добавил глава региона.