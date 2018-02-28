"Стать Золушкой": в Сети запустили новый опасный флешмоб

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В интернете быстро набирает популярность смертельно опасный флешмоб, участницы которого стремятся обрести фигуру диснеевской принцессы.

La #dietadiCenerentola arriva dal Giappone e si sta diffondendo ovunque tramite i social media. Promette di diventare come il celebre personaggio disneyano ma attenzione: è molto, molto pericolosa. #cinderelladiethttps://t.co/TQq6c8aYdl pic.twitter.com/WZp9jsQ7BX — Millennials Italia (@millennialsita) 28 февраля 2018 г.

В соответствии с правилами, создатель которых остается неизвестным, пользователи должны рассчитать свой "золушкин" вес по специальной формуле и придерживаться жесткой диеты, чтобы достичь его в кратчайшие сроки.

Для того чтобы узнать свой "совершенный" вес, предлагается возвести в квадрат свой рост в метрах и умножить его на 18. При этом, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, показатель 18 по индексу массы тела (ИМТ) соответствует дефициту, а нормальными считаются значения вплоть до 25.

Большинство участников тут же произвели подсчеты и пришли в ужас от того, насколько они далеки от "идеала".

"Чтобы достичь "золушкиного" веса, мне надо потерять 49 фунтов (22 килограмма. — Прим. ред.)", — отметила @Chanel_twt.

"В соответствии с "золушкиной" формулой, я должна весить 118 фунтов (53 килограмма. — Прим. ред.). Почему я такая толстая?" — пишет @jmntae

"Мне надо весить 38 килограммов, чтобы быть Золушкой. Сейчас я вешу 51. Просто убейте меня", — жалуется @devihoei13.

При этом некоторые пользователи отмечают, что показатель ИМТ 18 не является нормальным для взрослого человека и попытки столь значительно сбросить вес могут привести к губительным последствиям для организма.