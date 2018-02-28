Выходные в парках Москвы: концерты, лыжный забег и квест ко Дню писателя

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Парки Москвы традиционно подготовили для своих посетителей интересную развлекательную программу на выходные: в эту субботу и воскресенье жители столицы смогут послушать концерт старинной музыки во дворце в музее-заповеднике "Царицыно", поучаствовать в лыжном забеге, литературном квесте ко Дню писателя и посетить многие другие занимательные мероприятия, сообщили в пресс-службе "Мосгорпарка".

Этой зимой в Москве, в том числе в парках, открылось свыше 1,4 тысячи катков с натуральным и искусственным льдом, а протяженность оборудованных лыжных трасс составила 735 километров. Как ранее рассказали в "Мосгорпарке", бесплатно покататься на коньках можно в парках "Красная Пресня", где, в том числе, их можно взять на прокат, в сквере по Олонецкому проезду, в усадьбе "Люблино", в парке "Северное Тушино", а также в Сокольниках. Круглые сутки и бесплатно работают катки в Перовском парке (в парке также имеется платный каток), в парке у прудов "Радуга" и в парке Северного речного вокзала.

Лыжный забег и литературная битва

Как рассказали в "Мосгорпарке", для любителей активного отдыха в парке "Фили" 3 марта состоится спортивный праздник "Лыжня зовет". С 12.00 все желающие смогут объединиться в команды и принять участие в лыжном забеге. Специально для участников организуют шоу-программу с выступлением профессиональных лыжников, а также мастер-классы по бегу на лыжах на короткие, средние и длинные дистанции.

После завершения забега пройдет награждение победителей и призеров в разных номинациях. Также для посетителей парка будет работать развлекательная зона с аниматорами, которые будут проводить конкурсы, викторины и игры, а завершится спортивное мероприятие дискотекой, которая начнется в 16.00.

Жители, которые предпочтут в выходные интеллектуальный отдых, смогут поучаствовать в литературном квесте "Чудесные страницы", он пройдет 3 марта в 13.00 в Парке победы на Поклонной горе, после чего состоится викторина "Что? Где? Когда?", приуроченная ко Всемирному дню писателя.

Участникам квеста предложат найти "Послание читателям XXI века от авторов прошлых веков": команды получат маршрутные листы с указанием станций в зашифрованном виде, заданием или головоломкой, которую нужно решить, чтобы дойти до финальной точки. Победит тот, кто первым найдет письмо из прошлого. В квесте участникам придется вспомнить басни Крылова, сказки Андерсона и Шарля Перро, классиков литературы и современных авторов. По окончании квеста все желающие смогут принять участие в литературной викторине. Первый этап будет посвящен русским и мировым классикам, второй — сказкам, а третий — произведениям детских авторов советского периода.

Также для всех будет работать фотозона Корнея Чуковского, где желающие смогут сфотографироваться с Крокодилом Крокодиловичем в фиолетовом пальто и Мойдодыром.

Те, кто давно хотел продемонстрировать свой писательский талант, сможет поучаствовать в конкурсе-импровизации "Мы ищем таланты", который пройдет в усадьбе "Кузьминки-Люблино" 3 марта в 13.00 на Центральной площади. Любой желающий сможет принять участие в литературной "битве", которая станет первым отборочным этапом в цикле конкурсных мероприятий. Участники конкурса должны будут выйти на сцену, где будет стоять стеллаж с различными книгами, ведущий назовет случайную страницу, с которой конкурсант начнет свое чтение, и в зависимости от тематики книги ведущий задаст прочтению определенный стиль. Наиболее яркие выступления будут отмечены дипломами, а сами конкурсанты — приглашены к участию в следующем туре.

Соревнования для всей семьи и музыка Баха

Измайловский парк подготовил для своих гостей спортивные соревнования и художественную выставку. Так, 3 марта в павильоне "Арт-парк" в 17.00 откроется выставка художника Игоря Терехова "Устойчивое неравновесье", на которой будут представлены его абстрактные картины. Работы Терехова выставляются в Русском музее, а также в частных собраниях России, Германии, Швейцарии, Франции, Канады, Сингапура и Японии. Выставка будет открыта с 4 по 25 марта, время работы — со среды по воскресенье, с 12.00 до 20.00. На следующий день в павильоне покажут фильм "Портрет жены художника", поставленный в 1981 году режиссером Александром Панкратовым по мотивам рассказа Юрия Нагибина "Берендеев лес".

Здесь же 4 марта состоятся семейные соревнования "Многодетная миля", в ходе которой члены семей посоревнуются в беге и лыжных гонках.

Парк "Северное Тушино" приглашает гостей 3 марта на танцевальный вечер для пожилых людей, а 4 марта — на социальные танцы: хастл, сальса, бачата.

Ряд концертов пройдут в выходные в столичном музее-заповеднике "Царицыно". Так, в 17.00 3 марта в атриуме Хлебного дома состоится концерт "Музыка для органа и флейты", гости смогут послушать произведения Баха, Генделя, Моцарта, Глюка. В Большом дворце заповедника 4 марта в 12.00 пройдет концерт "Остров музыкальных сокровищ" — детская программа-квест и настоящее музыкальное приключение. С помощью старинных свитков музыканты и юные слушатели будут искать музыкальные сокровища, сражаться с пиратами и бороздить музыкальные просторы латиноамериканского континента.

Позднее в 16.00 в Баженовском зале Большого дворца на территории заповедника начнется концерт "Старинная музыка во дворце", приуроченный к Международному фестивалю "Музыкальное приношение И.С. Баху". В исполнении солистов Ансамбля старинной музыки Gnessins' collegium musicum здесь прозвучат сочинения немецких композиторов. Также в "Царицыно" состоятся мастер-классы и экскурсия в Малом дворце, посвященная эпохе Павла I.

В Бабушкинском парке в воскресенье устроят День настольных игр, а в субботу в 15.00 стартует познавательная программа для детей от библиотеки № 58-3, посвященная 135-летию Вахтангова с мультимедийной презентацией.