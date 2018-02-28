РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Выходные в парках Москвы: концерты, лыжный забег и квест ко Дню писателя

16:0328.02.2018
0320
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПосетительница на катке Лед в парке Сокольники. Архивное фотоПосетительница на катке Лед в парке Сокольники. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Парки Москвы традиционно подготовили для своих посетителей интересную развлекательную программу на выходные: в эту субботу и воскресенье жители столицы смогут послушать концерт старинной музыки во дворце в музее-заповеднике "Царицыно", поучаствовать в лыжном забеге, литературном квесте ко Дню писателя и посетить многие другие занимательные мероприятия, сообщили в пресс-службе "Мосгорпарка".

Енот. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
В Московском зоопарке проснулись еноты

Этой зимой в Москве, в том числе в парках, открылось свыше 1,4 тысячи катков с натуральным и искусственным льдом, а протяженность оборудованных лыжных трасс составила 735 километров. Как ранее рассказали в "Мосгорпарке", бесплатно покататься на коньках можно в парках "Красная Пресня", где, в том числе, их можно взять на прокат, в сквере по Олонецкому проезду, в усадьбе "Люблино", в парке "Северное Тушино", а также в Сокольниках. Круглые сутки и бесплатно работают катки в Перовском парке (в парке также имеется платный каток), в парке у прудов "Радуга" и в парке Северного речного вокзала.

Лыжный забег и литературная битва

Как рассказали в "Мосгорпарке", для любителей активного отдыха в парке "Фили" 3 марта состоится спортивный праздник "Лыжня зовет". С 12.00 все желающие смогут объединиться в команды и принять участие в лыжном забеге. Специально для участников организуют шоу-программу с выступлением профессиональных лыжников, а также мастер-классы по бегу на лыжах на короткие, средние и длинные дистанции.

После завершения забега пройдет награждение победителей и призеров в разных номинациях. Также для посетителей парка будет работать развлекательная зона с аниматорами, которые будут проводить конкурсы, викторины и игры, а завершится спортивное мероприятие дискотекой, которая начнется в 16.00.

Каток на ВДНХ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Катки и лыжные трассы. Как создается зимняя инфраструктура в Москве

Жители, которые предпочтут в выходные интеллектуальный отдых, смогут поучаствовать в литературном квесте "Чудесные страницы", он пройдет 3 марта в 13.00 в Парке победы на Поклонной горе, после чего состоится викторина "Что? Где? Когда?", приуроченная ко Всемирному дню писателя.

Участникам квеста предложат найти "Послание читателям XXI века от авторов прошлых веков": команды получат маршрутные листы с указанием станций в зашифрованном виде, заданием или головоломкой, которую нужно решить, чтобы дойти до финальной точки. Победит тот, кто первым найдет письмо из прошлого. В квесте участникам придется вспомнить басни Крылова, сказки Андерсона и Шарля Перро, классиков литературы и современных авторов. По окончании квеста все желающие смогут принять участие в литературной викторине. Первый этап будет посвящен русским и мировым классикам, второй — сказкам, а третий — произведениям детских авторов советского периода.

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / Tyler Olson
Кинопремьеры недели: "Довлатов", "Купи меня" и "За гранью реальности"

Также для всех будет работать фотозона Корнея Чуковского, где желающие смогут сфотографироваться с Крокодилом Крокодиловичем в фиолетовом пальто и Мойдодыром.

Те, кто давно хотел продемонстрировать свой писательский талант, сможет поучаствовать в конкурсе-импровизации "Мы ищем таланты", который пройдет в усадьбе "Кузьминки-Люблино" 3 марта в 13.00 на Центральной площади. Любой желающий сможет принять участие в литературной "битве", которая станет первым отборочным этапом в цикле конкурсных мероприятий. Участники конкурса должны будут выйти на сцену, где будет стоять стеллаж с различными книгами, ведущий назовет случайную страницу, с которой конкурсант начнет свое чтение, и в зависимости от тематики книги ведущий задаст прочтению определенный стиль. Наиболее яркие выступления будут отмечены дипломами, а сами конкурсанты — приглашены к участию в следующем туре.

Соревнования для всей семьи и музыка Баха

Катание на коньках в Парке Горького в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В Москве проход на катки можно оплатить "Тройкой"
Измайловский парк подготовил для своих гостей спортивные соревнования и художественную выставку. Так, 3 марта в павильоне "Арт-парк" в 17.00 откроется выставка художника Игоря Терехова "Устойчивое неравновесье", на которой будут представлены его абстрактные картины. Работы Терехова выставляются в Русском музее, а также в частных собраниях России, Германии, Швейцарии, Франции, Канады, Сингапура и Японии. Выставка будет открыта с 4 по 25 марта, время работы — со среды по воскресенье, с 12.00 до 20.00. На следующий день в павильоне покажут фильм "Портрет жены художника", поставленный в 1981 году режиссером Александром Панкратовым по мотивам рассказа Юрия Нагибина "Берендеев лес".

Здесь же 4 марта состоятся семейные соревнования "Многодетная миля", в ходе которой члены семей посоревнуются в беге и лыжных гонках.

Парк "Северное Тушино" приглашает гостей 3 марта на танцевальный вечер для пожилых людей, а 4 марта — на социальные танцы: хастл, сальса, бачата.

Кадр из фильма Левиафан Андрея Звягинцева. Архивное фото
© РИА Новости / Предоставлено пресс-службой "Нон-Стоп Продакшн"
Перейти в фотобанк
В Москве откроется выставка фотографий со съемок фильма "Левиафан"
Ряд концертов пройдут в выходные в столичном музее-заповеднике "Царицыно". Так, в 17.00 3 марта в атриуме Хлебного дома состоится концерт "Музыка для органа и флейты", гости смогут послушать произведения Баха, Генделя, Моцарта, Глюка. В Большом дворце заповедника 4 марта в 12.00 пройдет концерт "Остров музыкальных сокровищ" — детская программа-квест и настоящее музыкальное приключение. С помощью старинных свитков музыканты и юные слушатели будут искать музыкальные сокровища, сражаться с пиратами и бороздить музыкальные просторы латиноамериканского континента.

Позднее в 16.00 в Баженовском зале Большого дворца на территории заповедника начнется концерт "Старинная музыка во дворце", приуроченный к Международному фестивалю "Музыкальное приношение И.С. Баху". В исполнении солистов Ансамбля старинной музыки Gnessins' collegium musicum здесь прозвучат сочинения немецких композиторов. Также в "Царицыно" состоятся мастер-классы и экскурсия в Малом дворце, посвященная эпохе Павла I.

В Бабушкинском парке в воскресенье устроят День настольных игр, а в субботу в 15.00 стартует познавательная программа для детей от библиотеки № 58-3, посвященная 135-летию Вахтангова с мультимедийной презентацией.

Зимняя Москва
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Зимняя Москва
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена