Бесконтактная вербовка: как террористы заманивают молодежь через соцсети

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские спецслужбы и правоохранительные органы отмечают снижение уровня террористической активности в РФ, но бандиты не оставляют попыток дестабилизировать обстановку в стране руками террористов-одиночек и "спящих" ячеек. Об этом, а также о том, какие меры принимаются с целью профилактики, выявления и пресечения преступных замыслов, рассказали в среду на традиционной ежегодной пресс-конференции Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ в Москве.

Российские и зарубежные журналисты были проинформированы о результатах работы общегосударственной системы противодействия терроризму в 2017 году и некоторых особенностях проявления международного терроризма в настоящее время, на которые требуется адекватное противодействие со стороны государства и общества.

В фойе пресс-центра МИД РФ, где проходила пресс-конференция, журналистам показали обезвреженные самодельные взрывные устройства и компоненты к ним, обнаруженные в ходе контртеррористических и специальных операций, а также иные материальные и документальные свидетельства бандитской деятельности, в том числе деятельности лиц, присягнувших на верность запрещенной в России международной террористической организации ИГ*.

© AP Photo / Raqqa Media Center Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия © AP Photo / Raqqa Media Center Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия

Снижение числа преступных проявлений

Количество зарегистрированных в России преступлений террористического характера по итогам прошлого года снизилось на четверть, сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Игорь Кулягин. К этой категории преступлений относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму и так далее.

По его словам, в 2017 году их стало на 25% меньше, чем в 2016 году. При этом на территории Северного Кавказа их число сократилось в два раза, причем в Дагестане — в четыре раза, отметил Кулягин.

В целом за 2017 год в России удалось предотвратить 25 терактов, сообщил он. Так, в июне прошлого года в Москве были задержаны некие братья Гакаевы и их сообщники, планировавшие совершить теракты во время Кубка конфедераций по футболу, добавил Кулягин.

Что касается наработанного опыта по обеспечению безопасности Кубка конфедераций-2017, то он будет использован в период проведения в России чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщил Кулягин.

Он также рассказал, что в ходе контртеррористических операций в 2017 году в стране была пресечена деятельность более 50 законспирированных ячеек, задержано 1060 бандитов. При оказании сопротивления было уничтожено 90 боевиков, включая 12 главарей бандгрупп. Шестьдесят восемь преступлений террористической направленности, в их числе обстрелы, предотвращено на стадии подготовки. К отказу от террористической деятельности склонены более 1,3 тысячи человек.

Кроме того, в прошлом году были заблокированы активы на сумму около 14 миллионов рублей, принадлежавших более чем 550 лицам, подозреваемым в причастности к террористической деятельности. Наконец, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеется сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму, в 2017 году были включены более 2 тысяч лиц, добавил Кулягин.

© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page Боевик террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (организация запрещена в РФ) в Идлибе © AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page Боевик террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (организация запрещена в РФ) в Идлибе

Разочарование среди боевиков

В минувшем году удалось закрыть въезд на территорию России свыше 17,5 тысячи иностранцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, сообщил Кулягин.

Для проникновения на территорию РФ бандиты продолжают использовать каналы трудовой миграции. "Часть этих людей проходит подготовку в Сирии и Ираке. После прибытия в нашу страну они разворачивают вербовочную деятельность", — сказал Кулягин.

Как сообщил в свою очередь представитель НАК Андрей Пржездомский, российские спецслужбы наблюдают рост разочарования среди россиян, выезжающих за границу, чтобы воевать на стороне террористов. Эти люди в первую очередь разочаровываются условиями содержания в рядах боевиков и несоблюдением ими норм морали, в том числе религиозной, пояснил Пржездомский.

Вербовки через интернет

В 2017 году в России был заблокирован и удален противоправный контент с более чем 60 тысяч сайтов, а около 10 тысяч страниц оказались внесенными в число запрещенных, сообщил Кулягин, отметив, что с помощью таких ресурсов эмиссары международных террористов ведут вербовку в свои ряды.

Как отметил Пржездомский, несмотря на то, что организованное бандитское подполье в России, особенно на территории Северного Кавказа, по существу уничтожено, сохраняются попытки дестабилизировать обстановку с помощью террористов-одиночек и бандгрупп, рекрутированных именно через интернет. Благодаря этому террористы формируют "спящие" ячейки — без засылки своих эмиссаров в Россию, отметил представитель НАК. "Все делается на расстоянии, дистанционно… Это значительно отличается от того, как террористы действовали раньше", — отметил Пржездомский.

По его словам, такие "бесконтактные" вербовки в интернете приобретают глобальный характер. "И поэтому вопрос контроля за киберпространством далеко не праздный", — подчеркнул Пржездомский.

Он отметил, что террористы активно используют социальные сети в своих целях, и в настоящее время ни один теракт не обходится без использования соцсетей, причем вербовкой у террористов занимаются "специалисты самого высокого профиля".

Пржездомский также на конкретных примерах показал процесс вербовки молодежи представителями международных террористических организаций, способы склонения лиц, подпавших под влияние экстремистов, к совершению преступлений террористической направленности.

По его словам, все начинается с безобидного бытового общения в соцсетях. Потом оно переходит на обучение религиозным вопросам, после чего молодые люди переходят в закрытые группы в мессенджерах с высоким уровнем криптозащиты, где и происходит вербовка. После этого определяется, где использовать новичка — то ли ему надо выехать за границу, то ли остаться на месте и войти в состав "спящей" ячейки, стать ли террористом-одиночкой или оказывать пособническую помощь, отметил Пржездомский.

Теракт, готовившийся на День знаний

Впрочем, за преступными планами террористов не всегда изначально стоят религиозные вопросы. На пресс-конференции было рассказано об одном таком случае, когда мотивом к совершению преступления стала банальная бытовая неустроенность, в итоге спроецировавшаяся на ни в чем не повинных детях.

В конце августа 2017 года ФСБ РФ задержала двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Московской области 1 сентября. Один из террористов собирался совершить самоподрыв, другой — напасть на людей, используя холодное оружие.

Пржездомский рассказал, что один из этих людей по имени Сархат ранее приехал на заработки в Москву, жил в строительном вагончике и не был удовлетворен своей работой. Поначалу он хотел убить прораба, но потом решил совершить резонансное преступление — убить детей после линейки 1 сентября. "Речь идет о цинизме, о морали и предельной человеческой глупости", — отметил представитель НАК, добавив, что в данном случае речь не идет об идеологических мотивах.

О сотрудничестве с США

Журналисты попросили рассказать участников пресс-конференции, как сейчас идет сотрудничество спецслужб России и США по антитеррору.

Оно существует и продолжает развиваться, сообщил Кулягин. По его словам, для российской стороны взаимодействие со спецслужбами США так же важно, как и партнерство с аналогичными структурами других стран, предоставляющих конкретную информацию.

"Если говорить о спецслужбах США, то, наверное, самая главная оценка дана президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки и коллег из Центрального разведывательного управления за предотвращенный террористический акт. Ну что еще можно добавить к этой оценке по взаимодействию спецслужб", — сказал Кулягин.

В результате проведенной ФСБ РФ в Санкт-Петербурге спецоперации 13-14 декабря прошлого года была пресечена деятельность сторонников ИГ*, планировавших осуществить крупный теракт 16 декабря. Тогда были задержаны семь членов ячейки, у которых изъяли значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы.

Как сообщала пресс-служба Кремля, 17 декабря Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил американского лидера за предоставленную ЦРУ информацию, которая помогла выйти на след, обнаружить и задержать террористов.

Трамп заявил Путину, что спецслужбы США были рады помочь предотвратить теракт в Санкт-Петербурге, и позвонил директору ЦРУ Майку Помпео, чтобы передать ему поздравления российского лидера. Также Трамп и Путин подчеркнули, что предотвращение теракта — это позитивный пример сотрудничества двух стран, сообщили в американской администрации.

Новый антитеррористический план



Национальный антитеррористический комитет в 2019 году примет новый комплексный план по противодействию идеологии терроризма, сообщил Кулягин.

"Такой план готовится… Соответствующая работа проводится", — сказал он. По словам Кулягина, в новом плане будут хорошо зарекомендовавшие себя наработки, использованные в ходе реализации плана, срок действия которого заканчивается в нынешнем году.

К таким направлениям Кулягин отнес, в частности, разъяснение обществу сущности терроризма и его опасности, защита информационного пространства от проникновения в него террористических и экстремистских идей. В новом плане будут сохранены и акценты на профилактическую работу с молодежью, отметил Кулягин.

* Террористическая организация, запрещена в России