Новый участок трассы "Кавказ" свяжет Ставрополье и КБР в 2019 году

ПЯТИГОРСК, 28 фев — РИА Новости. Новый участок трассы "Кавказ" протяженностью 15 километров свяжет Ставрополье и Кабардино-Балкарию в 2019 году, сообщает ФКУ Упрдор "Кавказ".

"Дорога пройдет в обход Пятигорска, поселка Залукокоаже и озера Тамбукан, расположенного в природоохранной зоне. Строительство нового участка дороги протяженностью 15 километров разделено на два этапа. В 2018 году в рамках первого этапа построят почти 7 километров трассы. Весь объем работ планируется завершить в 2019 году", — говорится в сообщении.

Как отмечается, проектом предусмотрено строительство 4-полосного участка автодороги, трех мостов, двух транспортных развязок с путепроводами: одну построят в районе села Прогресс Кабардино-Балкарской республики, другую — на пересечении с автодорогой местного значения Залукокоаже – Зольская.

"Для разделения встречных транспортных потоков установят 11 километров металлического и 17 километров бетонного ограждений с противоослепительными экранами. Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения на новом участке установят 10 километров линий электроосвещения, 140 новых дорожных знаков, а также построят две площадки для отдыха водителей", — добавили в пресс-службе.

Дорожники учли, что работы будут осуществляться в регионах с уникальной природой, поэтому для сохранения экологического равновесия территорий они выполнят биологическую рекультивацию и посадят более 2 тысяч деревьев и кустарников, отмечается в сообщении.

"Строительство транспортного обхода позволит разгрузить участок трассы Р-217 "Кавказ", повысить скорость движения транзитного транспорта и сократить аварийность", — подчеркнули в ведомстве.