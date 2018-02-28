Виктор Сухоруков объяснил, почему россияне становятся агрессивными

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Актер Виктор Сухоруков в интервью литовскому порталу Delfi рассказал о терпении русского человека и обстоятельствах, которые способны вызвать у него агрессию.

Речь зашла о роли в сериале "Физрук": персонаж, сыгранный там Сухоруковым, запомнился фразой "русский человек всегда готов потерпеть, вопрос — сколько". По словам актера, русские способны терпеть всю жизнь.

"И это не голые слова. Что такое терпение? Это ожидание, сносность, понимание того, что все проходит, как говорил еще царь Соломон давным-давно. Даже когда русский человек ввяжется в драку, умрет и воскреснет — он снова будет терпеть в надежде на лучшую долю. И когда я слышу, что русский человек агрессивен — это неправда. Таким образом он пытается защититься. Если он агрессивен, значит мир таков", —сказал актер.

По его словам, причина агрессии — люди, которые создают такие обстоятельства, что приходится ощетиниться.

Ранее резонанс вызвали слова Алексея Серебрякова, который заявил, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве".

С критикой позиции актера, в 2012 году эмигрировавшего в Канаду, выступили многие его коллеги. Так, режиссер Владимир Бортко назвал поведение артиста "нелогичным и подловатым", а Андрей Кончаловский заявил, что точка зрения Серебрякова вызывает у него только сочувствие. При этом коллеги эмигранта Алексей Панин и Ростислав Хаит согласились с его словами. По словам одного из создателей "Квартета И", в стране "много хамства, наглости и желания проявить силу".