Челябинские власти помогут пострадавшим и семьям погибших в ДТП в Башкирии

На месте дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге М5, где столкнулись грузовик и микроавтобус. 27 февраля 2018

На месте дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге М5, где столкнулись грузовик и микроавтобус. 27 февраля 2018

ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев – РИА Новости. Власти Челябинской области выплатят по 500 тысяч рублей каждой из пяти семей, чьи родственники погибли в ДТП с автобусом в Башкирии, также двое пострадавших в аварии получат по 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости в среду источник в правительстве региона.

Во вторник во второй половине дня на федеральной трассе М-5 на территории Иглинского района Башкирии столкнулись микроавтобус Mercedes Spring и грузовик MAN. В результате аварии девять человек погибли, четверо были госпитализированы. Среди них жители трех регионов — Башкирии, Оренбургской и Челябинской областей. Полиция задержала водителя грузовика, который выехал на встречную полосу.

По данным пресс-службы губернатора Челябинской области, в ДТП погибли пятеро жителей области, пострадали двое. Ранее сообщалось, что жертвами стали шесть жителей региона, однако позже стало известно, что один из погибших был уроженцем Оренбургской области.

"Власти Челябинской области направят семьям погибших в ДТП по 500 тысяч рублей каждой, двое пострадавших получат по 200 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

Обе пострадавшие местные жительницы находятся в больнице № 1 города Аша в Челябинской области. Как сообщил в среду министр здравоохранения региона Сергей Приколотин, их жизни ничего не угрожает.

"Ситуация стабилизирована, угрозы жизни нет… Динамика положительная есть, но говорить о чем-то еще рано. Вчера была крайне тяжелая ситуация, сегодня она тяжелая", — сказал министр журналистам.

Он отметил, что из челябинской областной клинической больницы направились в Ашу медики для определения дальнейшей тактики лечения. При этом одну из пострадавших, находящуюся в более тяжелом состоянии, планируется перевести в больницу Уфы, предварительная договоренность с местными врачами уже есть, пояснил Приколотин. Вторую пациентку, получившую травмы конечностей, планируется перевезти в челябинскую областную клиническую больницу, добавил он.

Приколотин пояснил, что пострадавшим женщинам не проводились полостные операции, пациентке в более тяжелом состоянии проводились диагностические процедуры.

