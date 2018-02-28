За пять лет число погибших в ДТП сократилось на 32%

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Число погибших в ДТП в России за последние пять лет сократилось на 32%, раненых — почти на 17%, сообщил на заседании коллегии министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

"За последние пять лет в дорожно-транспортных происшествиях число погибших сократилось на 32%, раненых — почти на 17%", — сказал Колокольцев.