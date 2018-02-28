В МВД за пять лет сократилось число начальников, заявил Колокольцев

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В МВД РФ за последние пять лет уменьшилось число начальников, три четверти штата составляет низовой состав сотрудников, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

"Укреплялись территориальные органы районного уровня, на которые ложится основная нагрузка по охране общественного порядка и борьбе с преступностью. За 5 лет их количество возросло почти на 15%. В 2012 году в низовом звене была сосредоточена лишь половина всего личного состава, в прошлом его доля превысила три четверти", — сказал Колокольцев на заседании коллегии МВД по итогам работы за 2017 год.