Более 3,5 тысячи жителей Липецкой области обследовано в ходе "Онкодесанта"

ЛИПЕЦК, 28 фев — РИА Новости. Свыше 3,5 тысячи жителей Липецкой области за два года прошли бесплатное медицинское обследование в рамках масштабной региональной акции "Онкодесант", призванной снизить смертность от рака и увеличить среднюю продолжительность жизни населения, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Цель акции — привлечь жителей региона к прохождению профилактических осмотров и участию в диспансеризации.

"В 2016 году акция прошла во всех поликлиниках областного центра. В 2017 году эстафету "Онкодесанта" приняли Грязинский, Добровский, Долгоруковский, Добринский, Воловский, Лебедянский, Тербунский, Хлевенский и Усманский районы. Всего за два года участие в акции приняли более 8 тысяч человек, более 3,5 тысяч из них прошли медицинское обследование", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2018 году "Онкодесант" побывает еще в девяти районах Липецкой области. Так, 1 марта на профилактические осмотры в местную поликлинику пригласили жителей села Боринское Липецкого района. Кроме того, специалисты Липецкого областного онкодиспансера и стоматологического центра проведут консультации и УЗИ-диагностику. Медики побывают с лекциями и мастер-классами в трудовых коллективах. Кроме того, запланирована работа информационной площадки, местным жителям предложат буклеты и листовки по профилактике онкологических и других социально значимых заболеваний.

"Регион имеет и потенциал, и необходимые ресурсы, чтобы люди жили дольше и счастливее. Здесь огромное поле деятельности. Необходимо изменить отношение жителей к собственному здоровью и собственной жизни. Мы можем гордиться достижениями в экономике, но если человек сам в себя не поверит и сам не захочет быть здоровым, даже лучшие врачи будут бессильны", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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