Штат миграционной службы МВД увеличили на 2500 человек

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Штат миграционной службы МВД РФ увеличили на 2500 человек, сообщил в среду министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

"За счет внутреннего перераспределения на 2,5 тысячи единиц увеличили штаты миграционной службы, которые при передаче в МВД были сокращены на 30%", — сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД, трансляция которой ведется на канале "Россия-24".

Он отметил, это позитивно отразилось на качестве предоставляемых населению услуг населению. Колокольцев также не исключил возможности увеличения в дальнейшем количества сотрудников, занятых работой по контролю за оборотом наркотиков.