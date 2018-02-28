Вопрос с пенсиями для служивших в Крыму до 2014 года решат до лета

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Вопрос с пенсиями для военных пенсионеров, служивших до 2014 года на территории Крыма в российских военных частях, планируется решить в течение двух-трех месяцев, сообщил в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" представитель в Совфеде от исполнительного органа власти Севастополя Валерий Куликов.

"Получается несправедливая пенсия у тех, кто работал на территории Украины, но в русских воинских частях. Эта тема воспринята в Пенсионном фонде. После выборов президента РФ планируется прибытие комиссии, где будет разъяснены все эти вопросы. Я думаю, что в ближайшие два-три месяца мы эту проблему решим, и справедливость будет восстановлена", — сказал Куликов.

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