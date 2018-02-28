В МГУ прокомментировали конфликт Жириновского с преподавателем соцфака

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Социологический факультет Московского университета продолжит сотрудничество с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, несмотря на его конфликт с одним из преподавателей вуза, рассказала РИА Новости декан факультета Надежда Осипова.

"Жириновский есть Жириновский. Конечно, мы будем с ним сотрудничать, почему нет? Он профессор, некоторые лекции его студентам нравятся. Но сейчас предвыборная кампания, поэтому, возможно, он очень устал уже", — сказала Осипова.

Она добавила, что доцент Азат Рахманов, с которым у политика произошел конфликт, интересуется проблемой интеграционных процессов, поэтому и пришел на лекцию Жириновского.

Лидер ЛДПР во время лекции на социологическом факультете МГУ имени Ломоносова поспорил о теме своего выступления с доктором наук, доцентом Азатом Рахмановым. Преподаватель попросил политика не отходить от заявленной темы. Жириновский отреагировал эмоционально, отметив, что имеет право вести выступление так, как считает нужным. Он также пообещал сделать все возможное, чтобы Рахманова не было в Московском университете. Вскоре после этого Азат Рахманов покинул аудиторию.