Онищенко оценил идею ввести наказание за подмену детей в роддоме

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко не видит необходимости в принятии проекта об уголовной ответственности для медсестер родильных домов, по неосторожности подменивших детей, поскольку не считает такие случаи массовыми.

Ранее замглавы семейного комитета Госдумы Елена Вторыгина (ЕР) сообщила РИА Новости, что начала работу над законопроектом об уголовной ответственности медсестер роддомов, по неосторожности подменивших детей, поскольку действующее законодательство предусматривает наказание за халатность только для должностных лиц.

По словам Онищенко, он не владеет статистикой, которая бы говорила о том, что подмены детей в роддомах носят массовый характер. Кроме того, отмечает депутат, необходимо сконцентрироваться не на введении карательных мер, а на предотвращении подмены новорожденных.

"Это не повально, так что остроты в принятии такого документа я не вижу, а вот поставить организационные, диагностические препоны для неважно какой подмены — умышленной, неумышленной — (необходимо — ред.). Больше это, мне кажется, сегодня предмет для душещипательных мелодраматических фильмов, нежели объективная проблема, которую нужно решать в практическом здравоохранении", — заявил РИА Новости Онищенко.

Ранее адвокат Игорь Саввин сообщил РИА Новости, что матери двух девочек, появившихся на свет в Пожвинской участковой больнице Пермского края, готовятся подать в суд после того, как выяснили, что их дети были перепутаны в родильном отделении почти 40 лет назад. В качестве ответчиков выступят сама больница, а также региональный и федеральный минздравы, министерство финансов России, правительство Пермского края.