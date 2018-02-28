Каждая семнадцатая жалоба россиян на коллекторов является обоснованной

СНЕГИРИ (Московская область), 28 фев — РИА Новости. Чуть более 800 из 14 тысяч жалоб на коллекторов, поступивших российским судебным приставам в 2017 году, оказались обоснованными, сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

С 1 января 2017 года ФССП России определена надзорным органом за коллекторами.

"Должностными лицами ФССП России было рассмотрено более 14 тысяч обращений по вопросам возврата просроченной задолженности. По результатам рассмотрения обращений 806 были признаны обоснованными", — сказал он в среду на коллегии ведомства.

По его словам, за год было возбуждено 868 дел об административных правонарушениях, виновные лица привлечены к ответственности в виде административного штрафа на общую сумму около 14,4 миллионов рублей.

По данным службы, в течение прошедшего года в 40 субъектах РФ в государственный реестр включено 173 юридических лица, занимающихся возвратом просроченных задолженностей. Отказано во включении 45 юридическим лицам, три исключены из реестра.

На текущий год, по словам директора службы, запланировано проведение 79 проверок в отношении 10 юридических лиц, зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге, а также их филиалов и представительств.