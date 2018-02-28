Конференция научных парков Азии пройдет в ДВФУ в октябре этого года

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет примет 28 ежегодную конференцию Ассоциации технопарков Азии (ASPA), сообщил вице-президент по региональному и международному развитию Фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин.

Ассоциация технопарков Азии — крупнейшее объединение инновационных площадок в регионе, объединяющее более 500 технопарков в 36 странах мира. Конференция ASPA является ключевым событием ассоциации, служащим для обмена опытом руководителей и первых лиц азиатских научных парков.

"Дальневосточный федеральный университет был выбран площадкой проведения конференции ASPA. Подобное мероприятие в России проходит впервые. Для нас это, с одной стороны, большая честь, а с другой — признание заслуг Фонда "Сколково" на Дальнем Востоке и работы государства и полномочного представительства на Дальнем Востоке", — сказал Сапрыкин, слова которого цитирует пресс-служба Фонда "Сколково".

Конференция, которая будет включать семинары, тренинги, воркшопы, выставку, а также культурную программу и свободное деловое общение, состоится 3-5 октября.

По словам заместителя полпреда президента РФ в ДФО Владимира Солодова, проведение подобного рода мероприятий входит в перечень приоритетных мер по развитию округа.

"Мы надеемся, что конференция позволит сделать практический шаг к привлечению наших партнеров из АТР, которые занимаются высокими технологиями, в развитие региона. Мы планируем в рамках мероприятия, помимо обсуждения перспектив и трендов развития технопарков, представить возможности, которые имеются у Дальнего Востока, и надеемся, что большое количество участвующих в конференции технологических компаний примут решение по реализации инвестиционных проектов в сфере высоких технологий на территории региона", — сказал замполпреда президента, которого цитирует пресс-служба Фонда "Сколково".