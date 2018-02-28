Врачи рассказали о состоянии актера Валерия Гаркалина

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Валерий Гаркалин все еще находится в тяжелом состоянии, сообщает агентство Москва.

"Температура утром 37, состояние тяжелое, он в экстренной реанимации", — сказал собеседник агентства в медучреждении.

Народный артист России находится в НИИ имени Склифосовского с 16 февраля с воспалением легких. Ранее СМИ сообщали, что Гаркалину стало плохо во время гастролей спектакля "Страсть Аполлона", в котором он должен был сыграть главную роль.

Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".