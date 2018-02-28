Яровая предложила сообщать семьям о налоговых льготах при рождении ребенка

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила запустить обязательное информирование граждан о налоговых льготах при рождении ребенка.

"Предстоящее десятилетие нашим президентом заявлено как десятилетие семьи и детства. Очень важно новое направление по единой платформе работы ЗАГСов", — отметила Яровая, выступая на коллегии ФНС.

Федеральная налоговая служба планирует к октябрю запустить единый государственный реестр актов гражданского состояния, который объединит информацию существующих разрозненных систем ЗАГСов и станет основой для создания в России единого реестра населения РФ.

"(Предлагаю — ред.) Сделать обязательной при получении актов гражданского состояния при рождении ребенка информирование налогоплательщика о налоговых льготах", — заявила она.

Она подчеркнула важность того, чтобы каждая семья в полной мере обладала знаниями о льготах при рождении ребенка.

Правительство России в феврале одобрило и внесло в Госдуму законопроект, согласно которому ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка освобождаются от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ).