Теракты с использованием автомобилей стали новым трендом, заявили в НАК

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации. Архивное фото

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские спецслужбы отмечают новый тренд терроризма — совершение терактов при помощи подручных средств, таких как автомобили, заявил журналистам в среду руководитель информационного центра Национального антитеррористического комитета РФ Андрей Пржездомский.

"Сегодня обозначилась очевидная тенденция, что наряду с традиционными средствами совершения терактов: самодельными взрывными устройствами, оружием, переделанной травматикой — используются подручные средства: ножи, топоры, автомобили и так далее", — сказал он.