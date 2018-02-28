Валуев станет волонтером на мероприятиях 9 мая в Брянске

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Валуев станет волонтером на мероприятиях, приуроченных к 9 мая, и поможет в организации проведения акции "Бессмертный полк" в Брянске, сообщила глава движения "Волонтеры победы" Ольга Амельченкова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня.

"У нас есть еще один доброволец. Это депутат Государственной думы, легендарный боксер-профессионал Николай Валуев. 9 мая он станет добровольцем в Брянске и поможет также в организации Бессмертного полка", — сказала Амельченкова.

"Будучи не раз на парадах победы, я не только преисполнялся гордости, но и памятных чувств, которые заложили в меня мои деды, моя бабушка, которые воевали, которые переживали блокаду… Бессмертный полк это удивительное движение, которому всего лишь несколько лет, но посмотрите, сколько людей выходит 9 мая с портретами и фотографиями своих предков, которые добыли для нас победу", — сказал Валуев в своем видео-обращении.

Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске. Позднее было создано общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России".