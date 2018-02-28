РВСН России в преддверии 8 Марта проведут конкурс "Макияж под камуфляж"

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Конкурс профессионального мастерства "Макияж под камуфляж" пройдет в преддверии Международного женского дня в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) России, сообщил в среду департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

"В РВСН в преддверии Международного женского дня пройдет конкурс профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих "Макияж под камуфляж". За титул самой привлекательной девушки в форме будут бороться 60 красавиц в погонах из разных уголков России. Профессиональный макияж станет одним из нормативов конкурса: участницы должны нанести его всего за одну минуту", — говорится в сообщении.

По условиям смотра конкурсанткам предстоит продемонстрировать навыки и умения в тактической, специальной, технической, огневой и физической подготовке, выполнить комплексные задачи с использованием учебно-боевой и специальной техники. Впервые в рамках конкурса пройдут соревнования по армейскому биатлону и лыжные гонки. Женские состязания включают в себя также творческий, кулинарный и интеллектуальный конкурсы.

Отборочный этап конкурса состоится 2 марта 2018 года в учебном центре связи РВСН России в Переславле-Залесском Ярославской области. Затем, с 3 по 4 марта будут проведены спортивная эстафета, конкурс строевой песни и конкурс красоты. Финальный этап конкурса пройдет с 5 по 6 марта.

"Макияж под камуфляж" завершится офицерским балом и награждением победительниц, которые получат ценные подарки к Международному женскому дню, добавили в департаменте информации РВСН.