В России создадут центр телемедицины для консультаций пациентов с диабетом

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В России формируется телемедицинский центр, который позволит круглосуточно проводить консультация для людей с диабетом, сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова на открытии диабетологического конгресса.

"Формируется телемедицинский центр для круглосуточной помощи всем региональным подразделениям в области эндокринологии и возможности консультации круглосуточной любого пациента с эндокринной патологией", — сказала Скворцова.

Она отметила, что проблема диабета стоит достаточно остро для России: 5,5% россиян, или 8 миллионов человек, страдают сахарным диабетом второго типа, а состояние преддиабета отмечается у 20% населения — это 30 миллионов человек.

Закон о телемедицине был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2017 года и вступил в силу с 1 января 2018 года. Как следует из текста закона, в стране вводится возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.