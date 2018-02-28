Москвичей предупредили об аномальных морозах

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Столичный главк МЧС выпустил предупреждение в связи с сохранением аномально холодной погоды в Москве и Московской области до утра 1 марта.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" ночью и утром 1 марта 2018 года по территории Московской области и городе Москва сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ведомстве посоветовали воздержаться от продолжительного пребывания на улице.