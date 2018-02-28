Прощание с погибшим сотрудником Высшей школы экономики пройдет 1 марта

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Прощание с погибшим главой дирекции общего образования Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергеем Калашниковым пройдет 1 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.

Ранее ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов сообщал РИА Новости, что прощание с Калашниковым пройдет в вузе после того, как следственные органы дадут на это разрешение, так как, по словам ректора, "уход из жизни, к сожалению, был трагический".

"Прощание будет 1 марта", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что тело сотрудника Высшей школы экономики в понедельник нашли коллеги в его рабочем кабинете в Москве.