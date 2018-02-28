В России пресекли около 100 тысяч нарушений прав инвалидов за 2017 год

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Около 100 тысяч нарушений прав инвалидов за 2017 год пресечены в России, сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев.

"Только за последний год органами государственного надзора выявлено и пресечено 100 тысяч нарушений прав инвалидов. Органами прокуратуры кроме этого принесено 4,3 тысячи протестов, более 20 тысяч представлений… эти цифры в несколько раз превышают показатели привлечения к ответственности нарушителей прав инвалидов в годы, предшествующие ратификации Конвенции (о правах инвалидов)", — цитирует замминистра его пресс-служба.

По словам Лекарева, важным направлением выполнения Конвенции стала реализация госпрограмм и национальных проектов по поэтапному и контролируемому повышению официально установленных показателей доступности объектов, услуг и видов оказываемой инвалидам помощи. Основным инструментом практической организации этой работы стала государственная программа "Доступная среда".

"Программа обеспечена беспрецедентным в истории России объемом финансовых средств, на 10 лет более 411 миллиардов рублей", — уточнил замминистра.

Лекарев отметил, что за первые пять лет реализации госпрограммы с учетом потребностей инвалидов приспособлено более 18 тысяч наиболее значимых объектов инфраструктуры. Он также отметил увеличение финансового обеспечения инвалидов современными средствами реабилитации с 12,9 миллиарда рублей в 2010 году до 32,8 миллиарда рублей в 2017 году.

Замминистра рассказал о включении в перечень обязательных предоставляемых бесплатных средств Брайлевского дисплея с программным обеспечением экранного доступа для слепоглухих, об увеличении объема бесплатных услуг тифлосурдоперевода с 40 до 84 и 240 часов в год.

По словам Лекарева, до 9339 единиц возросло количество школ с инклюзивными условиями обучения. В них обучается 230 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.