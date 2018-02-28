СК "Лукойл" учредил гранты для юных спортсменов в олимпийских дисциплинах

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Спортивный клуб "Лукойл" учредил всероссийскую благотворительную программу грантов в поддержку юных спортсменов, выступающих в олимпийских дисциплинах, сообщил РИА Новости генеральный директор клуба, член президиума Федерации лыжных гонок России Антон Мишнов.
Ежегодные гранты призваны поддержать юных спортсменов, выступающих в олимпийских дисциплинах. Победители конкурса соискателей будут определены экспертным жюри, составленным из олимпийских чемпионов в различных видах спорта.
"Победителей ждут не только денежные дотации на сумму от 100 тысяч рублей, но и экипировка, а также возможность пройти стажировки под руководством лучших тренеров страны в своих дисциплинах. Надеюсь, все национальные спортивные федерации поддержат нас в этой инициативе", — заключил Мишнов.