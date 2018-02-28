МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Цифровые технологии в медицине позволят повысить эффективность использования бюджетных средств на здравоохранение как минимум на треть, считает первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Максим Акимов.

Власти РФ реализуют масштабную программу развития цифровой экономики, которая призвана изменить все сферы привычной для нас жизни — от образования до платежных систем. Программа включает ряд "сквозных" направлений, в их числе — нормативное регулирование, человеческий капитал, технологии, кибербезопасность и инфраструктура.

"Цифровые технологии в медицине позволят спасти сотни тысяч жизней, повысить эффективность использования бюджетных средств на здравоохранение как минимум на треть. Это колоссальный эффект. И это просто за счет того, что вы начинаете оперировать данными: по закупке лекарств, по графику врачей, по использованию оборудования. Вы начинаете правильно управлять потоками данных", — сказал Акимов.

"Я уже не говорю про такие вещи, как чтение снимков с искусственным интеллектом, как 24/7 доступ к персональным медицинским данным, их накопление, машинная обработка, совершенно новый уровень диагностики, предиктивная аналитика, которая позволяет с высокой долей уверенности говорить, какими болезнями мы можем заболеть в будущем", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию в 2016 году, что все российские больницы и поликлиники в течение двух лет необходимо подключить к высокоскоростному интернету. "(Ситуация по широкополосному интернету в социальных учреждениях) не очень хорошая, но она будет очень быстро исправлена в соответствии с поручениями президента", — сказал Акимов.

"Все медицинские учреждения будут обеспечены широкополосным доступом в 2018 году, по образовательным учреждениям у нас срок до 2024 года. Я думаю, мы будем двигаться, конечно, гораздо быстрее. У нас нет ни технологических барьеров, ни оснований затягивать с этими задачами", — отметил он.

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