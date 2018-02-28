МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Цифровые технологии в медицине позволят повысить эффективность использования бюджетных средств на здравоохранение как минимум на треть, считает первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Максим Акимов.
"Цифровые технологии в медицине позволят спасти сотни тысяч жизней, повысить эффективность использования бюджетных средств на здравоохранение как минимум на треть. Это колоссальный эффект. И это просто за счет того, что вы начинаете оперировать данными: по закупке лекарств, по графику врачей, по использованию оборудования. Вы начинаете правильно управлять потоками данных", — сказал Акимов.
"Я уже не говорю про такие вещи, как чтение снимков с искусственным интеллектом, как 24/7 доступ к персональным медицинским данным, их накопление, машинная обработка, совершенно новый уровень диагностики, предиктивная аналитика, которая позволяет с высокой долей уверенности говорить, какими болезнями мы можем заболеть в будущем", — добавил он.
Президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию в 2016 году, что все российские больницы и поликлиники в течение двух лет необходимо подключить к высокоскоростному интернету. "(Ситуация по широкополосному интернету в социальных учреждениях) не очень хорошая, но она будет очень быстро исправлена в соответствии с поручениями президента", — сказал Акимов.
"Все медицинские учреждения будут обеспечены широкополосным доступом в 2018 году, по образовательным учреждениям у нас срок до 2024 года. Я думаю, мы будем двигаться, конечно, гораздо быстрее. У нас нет ни технологических барьеров, ни оснований затягивать с этими задачами", — отметил он.
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