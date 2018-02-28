На фестивале "Мос/Еда!" представят миллион килограммов молочной продукции

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Порядка одного миллиона килограммов сыров и молочной продукции привезут на гастрономический фестиваль "Мос/Еда!" в российской столице, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в среду.

Фестиваль пройдет в Москве 17 и 18 марта на 1500 площадках, где москвичи смогут выбрать продукты, которые в новом ярмарочном сезоне появятся на прилавках.

"Среди товаров, которые предложат посетителям, будет представлен широкий ассортимент молочной продукции: ее на фестиваль привезут порядка 1 миллиона килограммов. Так, москвичи смогут приобрести фермерское масло, творог, ряженку, кефир, молоко", — говорится в сообщении.

Сыровары из десятка российских регионов представят около 110 разновидностей сыров от "Адыгейского" и Тильзитера до Камамбера и сыров с плесенью.

"Москвичи особенно любят полутвердые сыры, на которые приходится 60-70% продаж. Потом идет молочная продукция, которая приносит 15-20% прибыли на московских ярмарках. Доля остальных сыров может достигать 25%", — цитируют организаторы слова одного из участников фестиваля — сыровара Олега Сироту.

Помимо сыров и молочной продукции посетители смогут выбрать морепродукты, рыбу, мясные деликатесы, сладости, овощи и фрукты. Всего, как напомнили организаторы, на фестиваль привезут 4,5 миллиона килограммов продуктов.