На фестивале "Мос/Еда!" представят миллион килограммов молочной продукции

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Порядка одного миллиона килограммов сыров и молочной продукции привезут на гастрономический фестиваль "Мос/Еда!" в российской столице, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в среду.
"Среди товаров, которые предложат посетителям, будет представлен широкий ассортимент молочной продукции: ее на фестиваль привезут порядка 1 миллиона килограммов. Так, москвичи смогут приобрести фермерское масло, творог, ряженку, кефир, молоко", — говорится в сообщении.
Сыровары из десятка российских регионов представят около 110 разновидностей сыров от "Адыгейского" и Тильзитера до Камамбера и сыров с плесенью.
"Москвичи особенно любят полутвердые сыры, на которые приходится 60-70% продаж. Потом идет молочная продукция, которая приносит 15-20% прибыли на московских ярмарках. Доля остальных сыров может достигать 25%", — цитируют организаторы слова одного из участников фестиваля — сыровара Олега Сироту.
Помимо сыров и молочной продукции посетители смогут выбрать морепродукты, рыбу, мясные деликатесы, сладости, овощи и фрукты. Всего, как напомнили организаторы, на фестиваль привезут 4,5 миллиона килограммов продуктов.